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Şeyma Subaşı'nın paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 09:55 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, İdlib'de verdiğimiz 33 şehit sonrasında Azerbaycan'dan gelen destek mesajını sosyal medya hesabına taşıdı. Akalın, hem bu mesaja teşekkür etti hem de üstü kapalı bir şekilde Şeyma Subaşı'na ağır bir göndermede bulundu.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve canını sıkan konulardaki tepkisini son derece sert bir şekilde vermekten geri durmayan Demet Akalın bu defa da Şeyma Subaşı’na ağır bir göndermede bulundu. 33 Şehit haberinin ardından ülke olarak yasa boğulduğumuzu söyleyen Akalın yaşanan bu trajedi sonrasında evde yemek yemeye bile utandığını söylerken sevgilisi Guido ile öpüşürken görüldüğü bir hikaye paylaşan Şeyma Subaşı’nı duyarsızlıkla suçladı.

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İşte Demet Akalın’ın o paylaşımı:

“Gel de bu Azerbeycan'a kurban olma… iyi ki tanıdığım güzel dostlar var orada. Biz evde yemek yemeye utanırken; öpüşürken, gezerken story atanlar var… Bugünki konserimizi iptal ettik demeye bile elim varmadı insanın aklına gelmiyor bunu çok büyük meziyetmiş gibi yazmak bile istemedim.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı, demet akalın, idlib,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şeyma dürüst en azından ben buyum diyor .
çatlamış ardamarı bunun yazık bunuda acun bela etti ülkenin başına
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