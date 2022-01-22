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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı! Lüks otomobil hediye

22.01.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı sevgilisinin desteğiyle yeni bir iş için kolları sıvadı. Yıllar önce Bebek’te açtığı kafesi batan Şeyma Subaşı Miami'de cafe açmaya karar verdi. Mohammed Alsaloussi'nin desteğini alan Subaşı yeni dükkanında kendi adına çıkardığı spor ürünlerini de satacak. Subaşı'nın sevgilisi bununla da kalmadı ünlü fenomene 'Bentley' marka lüks bir otomobil aldı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı! Lüks otomobil hediye

Şeyma Subaşı yeni otomobili ve yeni işiyle gündemde... Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekân açan Şeyma Subaşı hem artan kiralar hem de iş yapamamasından dolayı cafesini kapatmıştı. Son dönemde sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşayan Subaşı yeni bir cafe için kolları sıvadı.

Subaşı aynı markayı bu kez Miami'de açmaya karar verdi. Takvim'in haberine göre; sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin de verdiği destekle mekân arayışına giren Subaşı kısa süre içerisinde mekânı bulup açmak istiyor.

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Şeyma Subaşı yeme-içme haricinde mekânda kendi tasarımı olan spor kıyafetleri de satmayı planlıyormuş. Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma'nın hiçbir isteğine "hayır" demiyor. Hatta ticaret konusunda da destek veriyor.

Ekran Alıntısı

PAHALI HEDİYE!

Mohammed Alsaloussi bununla da kalmadı Subaşı'na pahalı bir hediye daha aldı. Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı'na "Bentley" marka araba aldı. Meedo, aracın arka plakasına da 'Şeyma' yazdırdı. Şubaşı, yeni otomobilinin fotoğraflarını paylaşarak "En şanslı eşim" notunu düştü.

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Daha sonra yanına aldığı arkadaşıyla Miami sokaklarında tura çıkan Subaşı, o anaları da sosyal medya üzerinden yayınladı.


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Şeyma Subaşı
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