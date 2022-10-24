Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin yaptığı hareket "Acun görmesin" dedirtti

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra her yaptığı olay olan Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün bir küs bir barışık ilişkisini sürdürüyor.

Bir süredir sevgilisiyle yurt dışında olan Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa da zaman zaman babasında zaman zaman da annesinde kalıyor. Şu sıralar annesiyle zaman geçiren Melisa Ilıcalı'nın arası Meedo ile de iyi.

AKLA ACUN ILICALI GELDİ

Şeyma Subaşı sevgilisinin son dövmesini paylaştı. Mohammed Alsaloussi hem sevgilisi Şeyma'yı hem de sevgilisinin kızı Melisa'yı koluna kazıttı. Meedo, dövmesine bir de sonsuzluk emojisi eklettirdi.

Dövme sosyal medyada hemen gündem oldu. Melisa'nın adını omzuna kazıtan Meedo'ya "Acun görmesin" yorumları yağdı.



