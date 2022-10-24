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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin yaptığı hareket "Acun görmesin" dedirtti

24.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi son hareketiyle dikkat çekti. Meedo hem sevgilisi Şeyma Subaşı'nı hem de Melisa Ilıcalı'yı koluna kazıttı. Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile evliliğinden olan kızı Melisa'nın adının dövme olmasını görenler "Acun görmesin" yorumlarına sebep oldu.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin yaptığı hareket "Acun görmesin" dedirtti

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra her yaptığı olay olan Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün bir küs bir barışık ilişkisini sürdürüyor.

Bir süredir sevgilisiyle yurt dışında olan Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa da zaman zaman babasında zaman zaman da annesinde kalıyor. Şu sıralar annesiyle zaman geçiren Melisa Ilıcalı'nın arası Meedo ile de iyi.

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AKLA ACUN ILICALI GELDİ

Şeyma Subaşı sevgilisinin son dövmesini paylaştı. Mohammed Alsaloussi hem sevgilisi Şeyma'yı hem de sevgilisinin kızı Melisa'yı koluna kazıttı. Meedo, dövmesine bir de sonsuzluk emojisi eklettirdi.

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Dövme sosyal medyada hemen gündem oldu. Melisa'nın adını omzuna kazıtan Meedo'ya "Acun görmesin" yorumları yağdı.


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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı sevgilisi

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