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Şeyma Subaşı'nın üstsüz pozu Cicişler’i kızdırdı!

14.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı'nın üstsüz pozu Cicişler’i kızdırdı!

Üstsüz pozunu paylaşan Şeyma Subaşı gündeme bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'nı gören Cicişler kızdı. Esra Ersoy "Kaldırtmaya çalışıyoruz" deyip üstsüz pozlarını paylaştı.

Cicişler’den Esra Ersoy, üstsüz poz paylaşan Şeyma Subaşı’ya tepki gösterdi.

Üstsüz pozunu paylaşan Subaşı Cicişleri kızdırdı. Esra Ersoy benzer bir pozunu paylaşarak "İlk bu pozu ben vermiştim. Kıskanmış biri yine. Özentilik kanında var! Ben hep ilklerin kadını oldum. Ceyda ile Türkiye’de bir jenerasyon yarattık. Herkes artık bizim gibi konuşuyor" dedi.

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Ersoy daha sonraki açıklamasında ise şunları söyledi:

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"Bu ve benzeri pozlarımızı vs. internetten kaldırtmak için avukatlarımız çalışıyor biz kaldırttıkça yenileri çıkıyor hatta başedemiyoruz ama biz kaldırtmaya çalışırken bazıları bizi taklit ediyor ya işte bu olaya farkındalık yaratmak için tekrardan paylaşıyorum ve diyorum ki ilk biz yaptık ilk biziz siz değilsiniz."

Çıplak poz veren Şeyma Subaşı gelen yorumu yanıtsız bırakmadıÇıplak poz veren Şeyma Subaşı gelen yorumu yanıtsız bırakmadı


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cicişler öyle kapatmanıza gerek yok yabancı yok zaten içimizde

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