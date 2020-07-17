Şeyma Subaşı’nın yoga kombini şaşırttı! ‘Çok minnettarım’

Sağlıklı yaşamayı kendisine hayat mottosu olarak seçen Şeyma Subaşı her yeni güne spor yaparak başlamayı seçiyor. Sosyal medya hesabından spor yaptığı anların fotoğraflarını ve videolarını paylaşan Şeyma Subaşı kızı Melisa ile birlikte Çeşme’de yazın keyfini çıkartıyor. Yakın arkadaşlarıyla görüşmeyi sürdüren Şeyma Subaşı, deniz-kum ve güneş üçlüsünün tadına yeni bikini markasındaki ürünlerle varıyor.

Tüm Takipçilerine “Namaste” Dedi

Çeşme Alaçatı’da yaz tatilini iliklerine kadar hisseden Şeyma Subaşı güne yoga yaparak huzur içinde başladı. Şeyma Subaşı yoga yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak “Sabah erkenden yoga seansı yapılır. Çok minnettarım çünkü yapıyor olduğum, sahip olduğum, yaptığım şeyleri her zaman farkındayım. Bu hayatta olmak, nefes almak, her şeyin tadını çıkarmak ve hepsini takdir etmek çok değerli. Namaste! ( bu arada baştan aşağı Babe giyinildi) notunu düştü.

Şeyma Subaşı’nın fotoğrafına ilk yorum İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia’dan geldi. Şeyma Subaşı sevgilisi Guido fotoğrafının altına kalp emojisi bıraktı. Kısa süre içerisinde Şeyma Subaşı’nın postu binlerce beğeni ve yorum aldı. Şeyma Subaşı’nın spor için seçtiği alt ise takipçilere tarafından iç çamaşırına benzetildi.



