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  4. Şeyma Subaşı'nın yüzüğü merak edildi! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Şeyma Subaşı'nın yüzüğü merak edildi! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

03.06.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı. Subaşı fotoğrafları paylaşınca herkes yüzüğe odaklandı. Yüzüğün fiyatı bilinmezken Subaşı'nın kıyafetinin fiyatı ise şoke etti.

Şeyma Subaşı'nın yüzüğü merak edildi! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Uzun süredir Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile beraber olan Şeyma Subaşı, mutluluk pozlarını sık sık sosyal Instagram hesabından paylaşıyordu. İlişkileri evliliğe doğru giden ikiliden Subaşı’nın hamile olduğu iddia edilmişti.

Hamile olduğu yönünde hakkında çıkan iddialarla ilgili Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına “Bugün sağlıklı besleneyim… Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar” yazdı. Subaşı, bu açıklamayla hamilelik iddialarını da yalanlamış oldu.

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EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ

Şeyma Subaşı, Instagram’daki son gönderisinde ise Mohammed Alsaloussi’den aldığı romantik evlenme teklifini paylaştı. Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’ya diz çökerek evlenme teklifi ettiği ve Subaşı’nın teklifi kabul ettiği anlar görüntülere yansıdı.

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Subaşı mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşarak "Dünyada en sevdiğim yerlerden birinde, hayatımda ne büyülü ve unutulmaz bir an… Duygularımı anlatacak kelime yok…" dedi.

ÖZEL GÜNE SERVET HARCADI

Subaşı'nın paylaşımında herkes yüzüğe odaklanırken yüzüğünün fiyatı merak konusu oldu.

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Subaşı'nın teklif anında giydiği elbisenin fiyatı 5 420 TL, saati 261 000 TL ve bilekliği ise 25 4720 TL.

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Şeyma Subaşı
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HADİ GEÇMİŞ OLSUN ACUN KURTULDUN... DARISI BAŞIMIZA :))

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