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Şeyma Subaşı, Rahibe Terasa sözleriyle mesaj verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile ayrıldığı günden beri gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımla yine olay oldu. Subaşı Rahibe Teresa'nın o sözleriyle kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Şeyma Subaşı, Rahibe Terasa sözleriyle mesaj verdi

Acun Ilıcalı ile boşanması, velayet davası, yeni sevgilisi ve paylaştığı pozlarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, sonunda patladı.

Subaşı, Rahibe Teressa'nın "İnsanlar bencildir sen onları affet" sözüyle kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

İşte Şeyma Subaşı'nın paylaştığı o sözler:

"İnsanlar genellikle mantıksız ve bencildirler. Yine de onları affet. Kibarsan, insanlar seni art niyetle suçlayabilir. Yine de kibar ol. Dürüstsen, insanlar seni kandırabilir. Yine de dürüst ol. Mutluysan insanlar seni kıskanabilir. Yine de mutlu ol. Bugün yaptığın iyilik yarın unutulabilir. İyilik yap.

Dünyaya elinden gelenin en iyisini yap, ama asla yetmeyebilir. Yine de sen en iyisini yap. Anlayacağın, sonunda her şey sen ve Allah arasında. Zaten hiçbir zaman senin ve onlar arasında değildi..."

SEVGİLİSİ HEMEN BEĞENDİ

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı ilk beğenenlerin arasında bir süredir birlikte olduğu Guido Senia'da bulunuyor.

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Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı ve DJ Guido Senia Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanma

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