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Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'yıı ailesiyle tanıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, yaz tatiline ara verdi. Çeşme ile Bodrum arasında mekik dokuyan Subaşı İtalyan sevgilisinin Türkiye’ye gelmesiyle beraber İstanbul’a döndü. Çift Şeyma Subaşı’nın anne ve babasını ziyaret ederek gecikmeli de olsa bayramlaştılar.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'yıı ailesiyle tanıştırdı

Koronavirüs pandemisinin Türkiye’de görülmesiyle birlikte Şeyma Subaşı’nı ziyarete gelen sevgilisi DJ Guido Senia ülkesi İtalya’ya dönememişti. Şeyma Subaşı’nın İstanbul’daki evinde 3 ay boyunca karantinada olan çift, sosyal medyadan bu anları paylaşmayı ihmal etmemişti. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte 20 Haziran’da sevgilisini İtalya’ya uğurlayan Şeyma Subaşı soluğu Ege kıyılarının maviliklerinde aldı.

şeyma subaşı4

Çeşme-Bodrum arasında yaz tatilini keyifli bir şekilde geçiren Şeyma Subaşı’nın iş insanı Mehmet Germinyangil ile yeni aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine oturdu. Üstelik Guido Senia’nın da aynı gün içerisinde başka bir kadınla sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşması iddiaları güçlendirdi. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ÖNCE AİLE ZİYARETİ SONRA İSTANBUL

şeyma guido

Yaz tatilinde ilk kez bu kadar uzun süre ülkesinde kaldığını söyleyen Şeyma Subaşı deniz ve güneşin tadını çıkartmayı sürdürüyor. Çıkan aşk haberlerinin asılsız olduğunu vurgulayan Subaşı, iddialara sevgilisi Guido’nun gelişiyle net bir şekilde cevap verdi.

şeyma subaşı

İtalyan Guido Senia, yaz tatilinde olan sevgilisinin yanına gitmeyi tercih etti. İkili ilk önce Şeyma Subaşı’nın annesi ve babasını ziyaret etti. Sonrasında ise beraber İstanbul’un yolunu tuttu.

şeyma subaşı

Sosyal medya hesabından havaalanında sevgilisiyle beraber paylaşım yapan Subaşı yaz tatiline küçük bir mola verdi. Çiftin birbiriyle uyumlu maske kullanması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

şeyma subaşı

İstanbul’daki evinden bir kare yayınlayan Subaşı, “Sonunda İstanbul. Evimi çok özledim” notunu düştü.

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