Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'yıı ailesiyle tanıştırdı

Koronavirüs pandemisinin Türkiye’de görülmesiyle birlikte Şeyma Subaşı’nı ziyarete gelen sevgilisi DJ Guido Senia ülkesi İtalya’ya dönememişti. Şeyma Subaşı’nın İstanbul’daki evinde 3 ay boyunca karantinada olan çift, sosyal medyadan bu anları paylaşmayı ihmal etmemişti. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte 20 Haziran’da sevgilisini İtalya’ya uğurlayan Şeyma Subaşı soluğu Ege kıyılarının maviliklerinde aldı.

Çeşme-Bodrum arasında yaz tatilini keyifli bir şekilde geçiren Şeyma Subaşı’nın iş insanı Mehmet Germinyangil ile yeni aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine oturdu. Üstelik Guido Senia’nın da aynı gün içerisinde başka bir kadınla sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşması iddiaları güçlendirdi. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ÖNCE AİLE ZİYARETİ SONRA İSTANBUL

Yaz tatilinde ilk kez bu kadar uzun süre ülkesinde kaldığını söyleyen Şeyma Subaşı deniz ve güneşin tadını çıkartmayı sürdürüyor. Çıkan aşk haberlerinin asılsız olduğunu vurgulayan Subaşı, iddialara sevgilisi Guido’nun gelişiyle net bir şekilde cevap verdi.