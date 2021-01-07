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Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin yüzünü de gösterdi

07.01.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin yüzünü de gösterdi

Şeyma Subaşı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaşınca olay olmuştu. Subaşı'nın yeni aşkının Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edilirken ünlü isim sevgilisinin yüzünü de gösterdi.

Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılmıştı. Uzun süredir Miami'de tatil yapan ve orada ev alan Subaşı, 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bir çocuk annesi Subaşı, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı. İkilinin romantik karesine binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Herkes bu paylaşımdan sonra Şeyma Subaşı'nın sevgilisini merak etmişti.

Ekran Alıntısı

Gizemli sevgilinin Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edilmişti. Şeyma Subaşı yatırımcı olan sevgilisinin yüzünü de gösterdi.

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Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilen sevgilisiyle birlikte tatil yapan Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle çok mutlu olduğunu her fırsatta göstermeyi ihmal etmiyor.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Acun çocuğunu bu kadının elinden kurtar.
Benimde petrol zengini arap sevgilim olsa bende mutlu olurum
seh, para konusunda acunu 100 e katlar :)))

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