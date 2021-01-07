Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin yüzünü de gösterdi

Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılmıştı. Uzun süredir Miami'de tatil yapan ve orada ev alan Subaşı, 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bir çocuk annesi Subaşı, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı. İkilinin romantik karesine binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Herkes bu paylaşımdan sonra Şeyma Subaşı'nın sevgilisini merak etmişti.

Gizemli sevgilinin Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edilmişti. Şeyma Subaşı yatırımcı olan sevgilisinin yüzünü de gösterdi.

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilen sevgilisiyle birlikte tatil yapan Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle çok mutlu olduğunu her fırsatta göstermeyi ihmal etmiyor.



