Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor mu?

Mohammad Alsaloussi ile mutlu anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı'nın evleneceği öne sürüldü. İlk evliliğini ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yapan Subaşı'nın son paylaşımı evlilik haberlerine yoruldu.

Subaşı kısa süre önce Miami'de yeni eve taşındığını da söylemişti. Birlikte yaşayan aşıklar bir an olsun ayrılmıyor.

Her fırsatta yaşadığı büyük aşkı paylaşan Şeyma Subaşı sevgilisine sürpriz yaptı. Şeyma Subaşı paylaşımında şunları yazdı: "Dün gece Meedo'yu romantik bir akşam yemeğine çıkardım. Onu restorana götürdüm (nereye gittiğimizi bilmiyordu) ve şaşırdım! Miami'nin en yerel ama aynı zamanda en iyi suşisini yapan yere gittik. Ve gecenin sonunda kendisi için özel olarak hazırlanan pastayı gördü ve gözleri tıpkı emojideki gibi! O anda dünyanın en mutlu insanı gibi görünüyordu (sanırım o gerçekten ...) Onun için düşündüğüm bu küçük sürpriz bile onun benim için ne kadar önemli olduğunu hissettirdi.

Benim için yaptığı tüm sürprizlerden bahsetmek bile istemiyorum ... Herkesin gerçek aşk partnerini bulmasını diliyorum... Birkaç gün önce günlük yazmaya başladım. Bu sefer günlüğüme her gün yaşadıklarımı, kendimi daha iyi bir noktaya getirmek, ilerlememi geliştirmek ve gözlemlemek için hissettiklerimi yazıyorum... Her gün daha heyecanlı, daha huzurlu ama aynı zamanda daha çılgın..."

Sosyal medyadan her anını paylaşan ünlü fenomen sevgilisiyle adeta düşman çatlatıyor. Şubaşı geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle teknede verdiği romantik ve cesur pozuyla gündem olmuştu.

