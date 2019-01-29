Şeyma Subaşı sosyal medyadan isyan etti! 'İftiralarınız bitmeyecek mi?'

Attığı her adımla ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde kendisine yer bulan Şeyma Subaşı Instagram'ın en aktif isimlerinden biri. Şeyma Subaşı bu defa Instagram hesabından bir anket yayınladı.

Instagram'da hikaye kısmından bir video paylaşan Şeyma Subaşı, 'Sürekli hakkımda çıkardığınız yalan haber- iftiralarınız bitmeyecek dimi?' diye sordu. Subaşı, sorusunu 'Yakında biter - Bitmez' şıklarıyla anket olarak takipçilerine sordu.

Dünyayı dolaşırken yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan Subaşı, Meksika Tulum’daki tatili sırasında Fransız bir DJ ile yakınlaşmış ve yeni aşka da yelken açmıştı.



