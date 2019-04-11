Şeyma Subaşı sosyal medyadan Trump'a seslendi!

ABD Başkanı Donald Trump Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde her yıl ağustos ve eylül döneminde düzenlenen ve 9 gün süren Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana 16 km uzunluğunda kalın bir duvar inşa etmek istiyor.

Festival 1986'dan beri düzenlenirken Şeyma Subaşı, Süreyya Yalçın ve Oğulcan Engin gibi ünlü isimlerin gitmesiyle Türkiye'de de oldukça tanınmıştı.

"LÜTFEN BURNING MAN’İ İPTAL ETME..."

Haberi alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Donald Trump'a seslendi. Subaşı paylaşımında "Lütfen Burning Man’i iptal etme..." ifadelerini kullandı.





