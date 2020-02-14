Şeyma Subaşı Türk dostlarını üzdü! 'Drama yapıyorlar'

Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam 32. yaşını Arnavutköy'de bir mekanda kutladı. Doğum gününe katılan Şeyma Subaşı'nın Türk dostları hakkında söylediği sözler gündem yarattı.

Kestane yiyerek röportaj veren Şeyma Subaşı kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Şeyma Subaşı gazetecilerin "Türk dostlarınızla mı yoksa yabancı dostlarınızla mı daha iyi anlaşıyorsunuz?" sorusuna "Yabancı arkadaşlarım ile daha iyi anlaşıyorum. Onlar daha pozitif ve daha samimi... Güzel enerji veriyorlar. Dedikodu ve drama yapmıyorlar" diyerek şaşırttı. (SnobMagazin)

