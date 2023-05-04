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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evliliğinde yeni iddia! 'Aile hemen sözleşme imzalattı'

04.05.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi ve Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Günlerdir bekarlığa veda yapan ve Türkiye'de nikah kıyan çift hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Meedo ailesinin isteği üzerine Subaşı'na evlilik sözleşmesi imzalattı.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evliliğinde yeni iddia! 'Aile hemen sözleşme imzalattı'

Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayla uzun süre gündeme gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile sonunda evlendi. Bir dargın bir barışık ilişkilerini evlilikle noktalayan çiftin hayatını yurt dışında geçirip Türkiye'de nikah kıyması da gözlerden kaçmadı.

Avukat Altın Mimir'in evinde evlenen çift hakkında Bülent Cankurt'tan bomba bir iddia geldi.

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Mısırlı Meedo'nun ailesi oğullarına baskı yaparak, nikahtan önce sözleşme şartı istedi.

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Cankurt yazısında "Şimdi gelelim asıl ilginçliklere... Nikah öncesi Mısırlı eniştemiz Meedo, Şeyma'ya evlilik sözleşmesi imzalatmış. Şeyma, sözleşmeye önce mırın kırın etse de Meedo'yu çok sevdiği ve onunla evlenebilmek için imzalamış" dedi.


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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı evlendi

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