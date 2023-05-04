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Türkiye'yi terk etmişti! Tolga Karel "Genç kalmanın formülünü buldum" diyerek paylaştı

04.05.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Zaman zaman ülke gündemine dair yorumlarıyla dikkat çeken Karel "Genç kalmanın formülünü buldum" diyerek son halini paylaştı.

Türkiye'yi terk etmişti! Tolga Karel "Genç kalmanın formülünü buldum" diyerek paylaştı

Türkiye'yi terk eden ve oyunculuğu bırakarak TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Amerika'da bir hayat kuran Karel yıllara meydan okuyor.

45 yaşındaki Karel sosyal medyada "Genç kalmanın formülünü buldum" diyerek son halini paylaştı. "45. Yıla özel bi fotoğraf çekeyim genç kalmanın formülünü buldum sanırım" diyen oyuncunun gençlik sırrı şöyle:

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"1- Akdeniz usulü beslenmeye gayret edin
2-soğuk sıkım erken hasat zeytinyağını ve çiğ sarmısağı özellikle gece yatarken yanınızdan asla eksik etmeyin
3-Alkolü 5 yıl önce bırakmıştım onun yanına 3 ay önce
Sigara ile de vedalaştım, hayatımda verdiğim en iyi 2 karardan bir tanesi oldu
4-Aralıklı oruç tutun mutlaka
5- Günde biraz tarçın zencefilli yeşil çay için
6- Mutlaka bi 30 dakika en azından yürüyün (tempolu)
7- Magnezyum B12 D ve E C Çinko dengenizi koruyun
8- Stresden uzak durun menfaatsiz çıkarsız dostluklar edinin
9- Aldığınız her nefesin kıymetini bilin ve bunun için şükredin
10- Kendi hayatınızın başrolü sizsiniz kim ne demiş falan geçin bunları hayatı nasıl istiyorsanız öyle yaşayın.
Sonuç olarak bu dünyanın finalde bir kazananı yok dostlar hepimizin gideceği yer belli..."

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Tolga Karel Oyuncu yaşında cefi

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