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Şeyma Subaşı ve sevgilisi ayrılamadı! Öpüştükleri anları paylaştı

02.01.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Şeyma Subaşı paylaşımıyla yine gündem oldu. Şeyma Subaşı sevgilisini öptüğü anları paylaşınca herkesin dikkatini çekti.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi ayrılamadı! Öpüştükleri anları paylaştı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yeni aşkıyla sık sık gündeme geliyor. Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor. Subaşı, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

Şeyma Subaşı sevgilisiyle dans ettiği anlara sosyal medya hesabında yer verdi. Dans sırasında aşka gelen çift uzun süre öpüştükleri anların videoya çekilmesinden rahatsız olmayıp o anları da takipçileriyle paylaştı.

Ekran Alıntısı

Subaşı aynı zamanda bir de fotoğraflar paylaştı ve takipçilerine şu mesajı yazdı: "Sana aşığım! Biliyorum ben hiç kimseyim, ama ben her şeyim! Seni görüyorum, seni derinden hissediyorum, sana sarılıyorum... Sadece 'yeni yılın kutlu olsun'dan çok daha fazlası... Herkesin kendi gerçek değerini anlamasını diliyorum... Ve çok daha fazlasını."

Ekran Alıntısı

Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı, kısa süre içerisinde 17 bine yakın beğeni alarak, takipçileri tarafından adeta yorum yağmuruna tutuldu.

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Şeyma Subaşı
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