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Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin küstü! "Meedo sevgilisini dövdü" iddiası

30.01.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in arkadaşlığının bittiği iddia ediliyor. İddialar bununla da kalmadı; Şubaşı'nın Mısırlı milyarder aşkı Mohammed Alsaloussi, arkadaşlarıyla birlikte Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’a saldırdı. Aral, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ve arkadaşlarından dayak yedi.

Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin küstü! "Meedo sevgilisini dövdü" iddiası

Şeyma Subaşı ve Miss Turkey 2018 birincisi 22 yaşındaki model Şevval Şahin'in arası açıldı. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre; Subaşı'nın 36 yaşındaki Mısırlı milyarder aşkı Mohammed Alsaloussi, arkadaşlarıyla birlikte Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’a saldırdı. Aral, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ve arkadaşlarından dayak yedi.

Saklambaç'ın haberine göre; Şeyma-Şevval ikilisiyle ilgili bu konu gündemdeyken karşılıklı paylaşımlar da merak uyandırdı. 22 yaşındaki 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, spor yaparken çektiği videolarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya başladı. Şahin'in ardından Subaşı da Instagram'a bir video yükledi.

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İMALI PAYLAŞIMLAR

Paylaşımına "Arkadaşlar herkes spor videoları paylaşmaya başladı. Videoların çoğunda hareketler hep yanlış. Hocanız ya da profesyonel youTube videolarını izleyerek yapın sporlarınızı bence" yazan Subaşı'nın bu yorumuyla sosyal medya hesabında spor videosu paylaşan eski dostu Şevval Şahin'e gönderme yaptığı iddia edildi.

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Şahin de Subaşı'nın bu hamlesinden sonra cevap olarak "Eğer beni engellediysen ve hala bu yazıyı okuyorsan yardım al" diye yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin Şeyma Subaşı
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