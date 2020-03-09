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Şeyma Subaşı yataktan paylaştı! 'Ben kendimi seviyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 14:48 | Son Güncelleme

Sevgilisi Guido Senia ve kızı Melisa ile birlikte çıktığı kayak tatilinden döndükten sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı, bu defa uyku öncesi yataktan bir paylaşım yaptı.

Şeyma Subaşı yataktan paylaştı! 'Ben kendimi seviyorum'

Son zamanlarda paylaşımlarını İngilizce yapan ve bu yüzden zaman zaman tepki de çeken Şeyma Subaşı, görünen o ki kendisine yöneltilen eleştirilere aldırmıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlar üzerinden de sıkça eleştirilen Subaşı yataktan bir paylaşım yaptı.

Uyku öncesi yatağında yaptığı bir paylaşımı İngilizce satırlarla süsleyen Subaşı, hatalarının ve kusurlarının kendisini güçlendirdiğini söylerken kendisini sevdiğini belirtmeyi de ihmal etmedi.

seymaic-instagram

Şeyma Subaşı yaptığı paylaşıma "Kusurlarımla mükemmelim, acılarımla mutluyum, zayıflığımla güçlü ve kendi tarzımda güzelim çünkü benim ve ben kendimi seviyorum..." notunu düştü.

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Şeyma Subaşı, Şeyma Subaşı YATAK, Şeyma Subaşı dekolte,

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