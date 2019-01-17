Şeyma Subaşı yeni sevgilisi Guido Senia ile görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Tulum'dan İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido Senia ile yine uzaklara kaçtı.

Geçen yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.Subaşı boşanmadan kısa bir süre sonra yeni aşkıyla yakalanmıştı.

Ilıcalı'nın adı da Itır Esen ile aşk dedikodularına karışırken, Subaşı sevgilisiyle uzaklara kaçtı.

Aşıkların yeni rotası Phuket oldu. Subaşı ile Guido Senia'nın yan yana olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Fransız Dj Guido Senia sorular üzerine Şeyma Subaşı muhabirlerin aşk haberlerini sorması üzerine gülümseyerek, "Ben şu an mutluyum, başka bir şey söyleyemem" demişti.



