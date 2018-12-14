Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını

Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı kasım ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Son olarak bir dergiye verdiği röportajda, "Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim evet, hatta ben de kendimi dinginleştirmeye çalışıyorum ama çalışmalar hala devam ediyor" ifadelerini kullanan Subaşı son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Subaşı bir güzellik merkezindeyken çektiği selfie'sini "Sizleri seviyorum" notuyla yayınladı. Subaşı'ya yorum yağdı.



