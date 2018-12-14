MAGAZİN

Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.12.2018 14:55 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı güzellik merkezinde çekildiği selfie'sini Instagram hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını

Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı kasım ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Son olarak bir dergiye verdiği röportajda, "Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim evet, hatta ben de kendimi dinginleştirmeye çalışıyorum ama çalışmalar hala devam ediyor" ifadelerini kullanan Subaşı son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Subaşı bir güzellik merkezindeyken çektiği selfie'sini "Sizleri seviyorum" notuyla yayınladı. Subaşı'ya yorum yağdı.

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Şeyma Subaşı instagram

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