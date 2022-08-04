Şeytana pabucunu ters giydirir! ''Ayrıldığın eski sevgilini nasıl delirtirsin?''

Amanda Hurd isimli Tiktok kullanıcısı, ayrılık sonrası eski sevgiliye yeni biriyle görme hissiyle nasıl baş edebileceğinizi anlattı. 9 saniyelik bir videoyla ideal intikamı anlatan genç kadın, yüzbinlerce kez izlendi ve paylaşımıyla büyük ilgi topladı.

AKILALMAZ İNTİKAM PLANI

Amanda, genç kadınlara bir dahaki sefere bir erkek onlardan numaralarını istediğinde, ona eski sevgililerinin numarasını vermelerini ve adının eski sevgililerinin yeni kız arkadaşının adı olduğunu söylemelerini önerdi.

KENDİSİ DE DENEMİŞ

Hurd'ün çılgın intikam planı, eski sevgiliyi, yeni sevgililerinin numaralarını bir ilişki içinde olmalarına rağmen insanlara verdiğini düşünmeleri için kandırarak tartışma yaratmayı sağlayacaktı. Genç kadın, bizzat kendisinin denediğini ve başarılı olduğunu da ekledi.

''TOKSİK KALIN''

"Kavga başlatın, ilişki değil. Toksik kalın kızlar!" diyerek tavsiyesini sonlandıran Hurd'ün bu fikri takipçileri tarafından yaratıcı ve sinsi bulundu. Kimileri onu deha ilan ederken kimileri de bunu denemek için sabırsızlandığını söyledi.

