MAGAZİN

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) 10. Genel Kurulu yüzlerce üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Gergin bir atmosferde geçen seçimli genel kurulda Sezen Aksu ve Çelik de konuşma yaptı. Candan Erçetin'i destekleyen Sezen Aksu, "Bu seçim çağın çok gerisinde ve şaibeli. Elle sayım ne demek? Seçim şaibeli şu anda. Bu kadar basit. Ömrümde ilk defa bağırıyorum" diyerek seçimlere tepki gösterdi. O anların görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sık sık tansiyonun yükseldiği genel kurulda sanatçılar adeta birbirine girdi. Hakan Peker’den Ferhat Göçer’e, Candan Erçetin’den Garo Mafyan’a kadar herkesin sesi yükseldi. Yapılan oylamada çıkan sonuçlara göre: sanatçı Candan Erçetin, MSG’nin 13 yıllık başkanı olan Garo Mafyan’a karşı seçimi kazandı.

HAKAN PEKER VE FERHAT GÖÇER ARASINDA SÖZ DÜELLOSU

Sanatçı Erçetin 429 oy, Garo Mafyan ise 331 oy aldı. Seçim için kurulan divan başkanlığına Hakan Peker, Aykut Gürel ve Yaşar seçildi. Daha divan seçiminde başlayan kavgada, Hakan Peker ve Ferhat Göçer söz düellosuna girdi. Ferhat Göçer, Hakan Peker’e “Kardeşçe yönetelim, birimiz 330 diyor, diğeri 320” diyerek tepki gösterdi.

SEZEN AKSU’DAN SERT TEPKİ

Candan Erçetin’i destekleyen Sezen Aksu da, seçim sırasında bağırarak itiraz etti. Aksu “Bu seçim çağın çok gerisinde ve şaibeli. Elle sayım ne demek? Ya hu bu seçim şaibeli şu anda. Bu kadar basit, Ay ömrümde ilk defa bağırıyorum” diyerek seçimlere tepki gösterdi.

“KÖY KAHVESİ GİBİ”

Sezen Aksu, Genel Kurulu köy kahvesine benzeterek şunları söyledi: “Şunu söylemek istiyorum. Ben MSG düzeyinde, biraz önce sevgili Garo’muzun anlattığı gibi, çağdaş düzeyde hareket edebilen bir sistemde köy kahvesindeki gibi bir oylamayı kabul edebilmem mümkün değil. Şahsi fikrimdir bu. Bunun baştan mekanik butonlarla yapılması için verdiğimiz öneri 5000 lira verilmediğinden dolayı kabul edilmedi. Hakikaten şu anda muz cumhuriyeti durumundayız. Ben bunu ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum”.

MUSTAFA SANDAL DA TARTIŞMAYA KATILDI

Mustafa Sandal da Aksu’ya konuşması sırasında tepki gösterenlere “MSG’nin kurucusu konuştuğun kişi, terbiyesiz” diyerek bağırdı. Popçu Edis de Sandal’a destek çıkarak, “Neden siz bağırıyorsunuz sürekli?” diyerek kurula yüklendi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
keşke ülkemizde yapılan son seçimlerde de şaibe var diye bağırabilseldin
ya bunlar bizim sanatçılar işte sorsan kendini çağdaş benim oyum la çobanın oyu bir değil diyenler birbirini yiyorlar yazık size örnek olucanıza ördek olmuşunuz. 5000 tl bulamıyorsanız kapatın gidin o kurumu ayrıca . gelin ben veriyim yazık sizin gibi fakirlere
sarı öküzü vermiycektin sezen hanım
çok komiksiniz gerçekten...
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