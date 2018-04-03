Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sık sık tansiyonun yükseldiği genel kurulda sanatçılar adeta birbirine girdi. Hakan Peker’den Ferhat Göçer’e, Candan Erçetin’den Garo Mafyan’a kadar herkesin sesi yükseldi. Yapılan oylamada çıkan sonuçlara göre: sanatçı Candan Erçetin, MSG’nin 13 yıllık başkanı olan Garo Mafyan’a karşı seçimi kazandı.

HAKAN PEKER VE FERHAT GÖÇER ARASINDA SÖZ DÜELLOSU

Sanatçı Erçetin 429 oy, Garo Mafyan ise 331 oy aldı. Seçim için kurulan divan başkanlığına Hakan Peker, Aykut Gürel ve Yaşar seçildi. Daha divan seçiminde başlayan kavgada, Hakan Peker ve Ferhat Göçer söz düellosuna girdi. Ferhat Göçer, Hakan Peker’e “Kardeşçe yönetelim, birimiz 330 diyor, diğeri 320” diyerek tepki gösterdi.

SEZEN AKSU’DAN SERT TEPKİ

Candan Erçetin’i destekleyen Sezen Aksu da, seçim sırasında bağırarak itiraz etti. Aksu “Bu seçim çağın çok gerisinde ve şaibeli. Elle sayım ne demek? Ya hu bu seçim şaibeli şu anda. Bu kadar basit, Ay ömrümde ilk defa bağırıyorum” diyerek seçimlere tepki gösterdi.

“KÖY KAHVESİ GİBİ”

Sezen Aksu, Genel Kurulu köy kahvesine benzeterek şunları söyledi: “Şunu söylemek istiyorum. Ben MSG düzeyinde, biraz önce sevgili Garo’muzun anlattığı gibi, çağdaş düzeyde hareket edebilen bir sistemde köy kahvesindeki gibi bir oylamayı kabul edebilmem mümkün değil. Şahsi fikrimdir bu. Bunun baştan mekanik butonlarla yapılması için verdiğimiz öneri 5000 lira verilmediğinden dolayı kabul edilmedi. Hakikaten şu anda muz cumhuriyeti durumundayız. Ben bunu ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum”.

MUSTAFA SANDAL DA TARTIŞMAYA KATILDI

Mustafa Sandal da Aksu’ya konuşması sırasında tepki gösterenlere “MSG’nin kurucusu konuştuğun kişi, terbiyesiz” diyerek bağırdı. Popçu Edis de Sandal’a destek çıkarak, “Neden siz bağırıyorsunuz sürekli?” diyerek kurula yüklendi.