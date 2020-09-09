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Sezen Aksu'nun koronavirüs paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Sanatçı Sezen Aksu'nun, oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz'un koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından telaşlandığı öğrenildi. Özer'in önlem amaçlı test yaptırıp, yaptırmadığı ise henüz bilinmiyor.

Sezen Aksu'nun koronavirüs paniği

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu Alina Boz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Boz, önceki gün rol aldığı dizinin yapım şirketi tarafından yapılan koronavirüs testinde sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

KORONAVİRÜS PANİĞİ

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; 22 yaşındaki Boz'un açıklamasının ardından 'Minik serçe' lakaplı Aksu, panikledi. Mithatcan Özer'in önlem amaçlı test yaptırıp, yaptırmadığı ise henüz bilinmiyor.

"TEDAVİ SÜRECİM EVDE DEVAM EDİYOR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Alina Boz, şu ifadeleri kullanmıştı:

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Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim.

"EVLİLİK DÜŞÜNECEK BİR YAŞTA DEĞİLİM"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Alina Boz, muhabirlerin "Siz evliliği düşünüyordunuz ama Mithat Bey düşünmediğinizi söyledi" sözlerine yanıt vermişti.

Oyuncu, "Ben evlilik düşünecek bir yaşta değilim. Çok küçüğüm onun için. Her şey güzel, ilişkimiz de çok iyi gidiyor" diyerek, konuyu kapatmıştı.

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