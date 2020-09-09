Sezen Aksu'nun koronavirüs paniği

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu Alina Boz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Boz, önceki gün rol aldığı dizinin yapım şirketi tarafından yapılan koronavirüs testinde sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; 22 yaşındaki Boz'un açıklamasının ardından 'Minik serçe' lakaplı Aksu, panikledi. Mithatcan Özer'in önlem amaçlı test yaptırıp, yaptırmadığı ise henüz bilinmiyor.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Alina Boz, şu ifadeleri kullanmıştı:
Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Alina Boz, muhabirlerin "Siz evliliği düşünüyordunuz ama Mithat Bey düşünmediğinizi söyledi" sözlerine yanıt vermişti.
Oyuncu, "Ben evlilik düşünecek bir yaşta değilim. Çok küçüğüm onun için. Her şey güzel, ilişkimiz de çok iyi gidiyor" diyerek, konuyu kapatmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum