MAGAZİN

Sezen Aksu yorgun düştü ve koltukta uyuya kaldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2019 11:44 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı Onur Akay, Sezen Aksu’nun stüdyoda bir koltukta uyurken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Sezen Aksu yorgun düştü ve koltukta uyuya kaldı!

Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, pop müziğin usta sanatçısı Sezen Aksu’nun stüdyoda bir koltukta uyurken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Akay, “Sezen Aksu, neden pop müziğin dev ismi? İşte ispatı… Sezen Aksu, 3 gün 3 gece çalışınca, stüdyodaki koltukta böyle uyuya kaldı. Koltukta uyurken sanki ben Minik Serçe'yim diyor. Türkiye'nin en büyük starı ama müzik için stüdyoda yatıyor, stüdyoda kalkıyor. Bu arada Aksu, Aşkın Nur Yengi için çalıştı ve yorgun düştü ama kısa sürede Aşkın’ın muhteşem dönüşüne imza atacak.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sezen aksu uyku

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