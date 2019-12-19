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Sezin Erbil’den doğum sonrası ilk paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 11:01 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil doğum yaptı. Babasının hastalığında zorlu bir süreç geçiren Erbil "12 saat süren zorlu bir normal doğum yaptım" dedi.

Sezin Erbil’den doğum sonrası ilk paylaşım

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, dün akşam saatlerinde annelik duygusunu tatmış ve bebeğini kucağına almıştı. Erbil doğumdan sonraki ilk paylaşımını Instagram hesabı üzerinden yaptı.

Ünlü şovmenin ilk eşi Muhsine Kamiloğlu’ndan olan büyük kızı Sezin Erbil kızı Elisa’yı kucağına aldı. Hamilelik süreci boyunca sosyal medya hesabından bu süreçle ilgili paylaşımlarda bulunan Erbil, uzun süren bir normal doğumun ardından yine Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Sezin Erbil paylaşımında "12 saat süren zorlu bir normal doğum yaptım" dedi.

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one be alttarafı çocuk doğuracan.12 saatte kalp ameliyatı yaparlar be
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