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  4. Sezon finali yapacak olan Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna usta oyuncu katıldı!

Sezon finali yapacak olan Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna usta oyuncu katıldı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.05.2024 11:59
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NOW’ın Pazar akşamlarına damga vuran dizisi “Kirli Sepeti” için önce final kararı alınmış, ardından da reytinglerin durumuna göre sezon finali yapılacağı ilan edilmişti. Dizinin oyuncu kadrosuna Kubilay Penbeklioğlu dahil oldu.

Sezon finali yapacak olan Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna usta oyuncu katıldı!

Pazar akşamlarına damga vuran “Kirli Sepeti” dizisi için başta sezon finali kararı alınmış ancak reytingler artınca diziye bir şans daha verilmişti.

Şu günlerde dizinin 32. bölümü çekiliyor. Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu’nun yazdığı dizinin son bölümü sezon finali olarak tasarlandı. Reytingler çok fazla düşmezse dizi kesin olarak devam edecek.

EKİBE KUBİLAY PENBEKLİOĞLU DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezon finalinde özellikle Songül’le (Ayça Bingöl) ilgili yaşanacak değişiklik şaşırtacak.

sezonson

Öte yandan sezon finaline usta oyuncu Kubilay Penbeklioğlu ekibe dahil oldu. Kubilay Penbeklioğlu Feyyaz (Serhat Kılıç) ile Nergis’in (Gözde Seda Altuner) çocukları Batu’nun (Mehmet Aybars Kaya) okul müdürü olarak seyirci karşısına çıkacak.

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