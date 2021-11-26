Shakespeare'in modern uyarlaması olan “The Tragedy of Macbeth” filminden ilk teaser yayınladı

Joel Coen'in, William Shakespeare'nin Macbeth adlı tiyatro eserinden uyarladığı film The Tragedy of Macbeth'in teaser fragmanı yayınlandı. Başrollerinde 4 kez Oscar ödülü kazanan Frances McDormand ve 2 Oscar ödüllü Denzel Washington'ın yer aldığı filmin kadrosunda ayrıca Brendan Gleeson, Alex Hassel, Bertie Carvel, Corey Hawkins, Harry Melling, Kathryn Hunter gibi isimler yer alıyor.

Apple TV + ve A24'ün yapımcılığını üstlendiği film, 25 Aralık'ta ABD'de sınırlı sayıdaki sinema salonunda gösterime girecek ve 14 Ocak'ta Apple TV +'ta yayınlanacak.



