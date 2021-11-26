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  4. Shakespeare'in modern uyarlaması olan “The Tragedy of Macbeth” filminden ilk teaser yayınladı

Shakespeare'in modern uyarlaması olan “The Tragedy of Macbeth” filminden ilk teaser yayınladı

26.11.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Joel Coen tarafından yönetilen Shakespeare uyarlamasından ilk teaser yayınlandı.

Joel Coen'in, William Shakespeare'nin Macbeth adlı tiyatro eserinden uyarladığı film The Tragedy of Macbeth'in teaser fragmanı yayınlandı. Başrollerinde 4 kez Oscar ödülü kazanan Frances McDormand ve 2 Oscar ödüllü Denzel Washington'ın yer aldığı filmin kadrosunda ayrıca Brendan Gleeson, Alex Hassel, Bertie Carvel, Corey Hawkins, Harry Melling, Kathryn Hunter gibi isimler yer alıyor.

Apple TV + ve A24'ün yapımcılığını üstlendiği film, 25 Aralık'ta ABD'de sınırlı sayıdaki sinema salonunda gösterime girecek ve 14 Ocak'ta Apple TV +'ta yayınlanacak.

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Senaristi açıkladı: Devam filmi değilSenaristi açıkladı: Devam filmi değil
Anahtar Kelimeler:
Denzel Washington
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