Shameless yıldızı Emmy Rossum'dan ilk bebek paylaşımı

Shameless dizisinin yıldızı Emmy Rossum, yeni sosyal medya paylaşımıyla gündemde. 34 yaşındaki Amerikalı oyuncu, yeni doğan kızıyla fotoğrafını Instagram’da yayımladı.

Rossum’un bu fotoğrafı paylaşmasının bir amacı vardı. Oyuncu salgınla ilgili bir mesaj verdi.

"KIZIMIZIN ANTİKORLARI OLUŞTUĞUNU ÖĞRENDİK"

“Hamileyken aşı oldum. Sadece sağlıklı ve güzel bir bebeğe sahip olmakla kalmadık, aynı zamanda kızımızın şimdi antikorlarının oluştuğunu da öğrendik” diyen Rossum, “Kısacası, aptalca bir sorumsuzluk içine girmeyi bırakın ve aşınızı olun” diye seslendi.

Emmy Rossum ile eşi Sam Esmail’in bebeği, mayıs ayında dünyaya gelmişti.

