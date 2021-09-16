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Shanina Shaik çıplak pozuyla olay oldu! "Doğal güzellik"

16.09.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç güzelliğe inandığını her fırsatta dile getiren ünlü model Shanina Shaik çıplak pozlarıyla hayranlarının dikkatini çekti.

Shanina Shaik çıplak pozuyla olay oldu! "Doğal güzellik"

Avustralyalı manken Shanina Shaik, sosyal medyada iddialı pozlarıyla dikkat çekti. Tamamen çıplak halde olan ve vücudunun bir kısmını havluyla kapayan Shaik bu anları takipçileriyle paylaştı.

"İyi bir kalpten daha parlak hiçbir şey yoktur. Kendimize iyi baktığımızda, bu dışarıya da vurur" sözleriyle dikkat çeken ünlü modele hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Shanina Shayk'a "Doğal güzelliğin özeti', 'Ne güzel bir teaser...', "Bornozu kullansaydın" gibi yorumlar geldi.

Ekran Alıntısı

Son zamanların popüler modellerinden biri olan Shaik, meslekteki ilk yıllarında, ten rengi yüzünden yaşadığı zorluklarla ilgili konuşmuştu.

"Görüntüm yüzünden her kapıdan geri çevrildim" diyen Shaik, uğradığı ayrımcılıklara değinmişti.

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Model
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