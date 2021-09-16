Shanina Shaik çıplak pozuyla olay oldu! "Doğal güzellik"

Avustralyalı manken Shanina Shaik, sosyal medyada iddialı pozlarıyla dikkat çekti. Tamamen çıplak halde olan ve vücudunun bir kısmını havluyla kapayan Shaik bu anları takipçileriyle paylaştı.

"İyi bir kalpten daha parlak hiçbir şey yoktur. Kendimize iyi baktığımızda, bu dışarıya da vurur" sözleriyle dikkat çeken ünlü modele hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Shanina Shayk'a "Doğal güzelliğin özeti', 'Ne güzel bir teaser...', "Bornozu kullansaydın" gibi yorumlar geldi.

Son zamanların popüler modellerinden biri olan Shaik, meslekteki ilk yıllarında, ten rengi yüzünden yaşadığı zorluklarla ilgili konuşmuştu.

"Görüntüm yüzünden her kapıdan geri çevrildim" diyen Shaik, uğradığı ayrımcılıklara değinmişti.



