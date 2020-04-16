Sharon Stone'dan bomba itiraf: Çöpçatanlık sitesinde...

Ünlü oyuncu Sharon Stone, Vogue dergisinin Almanca edisyonuna röportaj verdi. 62 yaşındaki Amerikalı yıldız, Hollywood’un ‘kadın düşmanı’ olarak tabir ettiği zamanları hakkında konuştu.

1992 yapımı Temel İçgüdü filmiyle dünya çapında şöhret kazanan Stone, filmdeki baştan çıkarıcı kadın rolünün bütün hayatını domine ettiğini söyledi. Stone, “Bir model ve oyuncu olarak kariyerime başladığımda, ‘becerilebilir’ terimi, işe yarar ve kamera kelimeleri ile eşit anlamlıydı” ifadesini kullandı.

"BENDEN ÜÇ YAŞ BÜYÜKTÜ AMA BENİ YAŞLI BULDU"

“20 yıl önce fazlasıyla kadın düşmanı bir dönemdi” diyen Stone, “Benden üç yaş büyük olan Mel Gibson, benim onun karşısına çıkmak için fazla yaşlı olduğumu düşünüyordu” şeklinde konuştu.

YILLARCA FELÇ TEDAVİSİ GÖRDÜ

2001 yılında, 43 yaşındayken felç geçiren Stone, bu hastalığın kariyerini kesintiye uğrattığını, yıllarca tedavi gördüğünü, konuşmayı ve hatta tekrar düzgün görmeyi öğrendiğini anlattı.

Kendini yeniden kabul etmeyi öğrenmenin yıllarını aldığını belirten Stone, “Kırklı yaşlarımda bir dönüm noktası vardı. Banyoya elimde bir şişe şarapla girdiğimde kapıyı kilitledim ve ‘Bedenimi tamamıyla kabul etmeden buradan dışarı çıkmayacağım’ dedim” şeklinde konuştu.