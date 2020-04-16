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Sharon Stone'dan bomba itiraf: Çöpçatanlık sitesinde...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 09:26 | Son Güncelleme

1990'lı yılların fenomen oyuncusu Sharon Stone, 60'lı yaşlarında çöpçatanlık uygulamasıyla tanışmasını anlattı. Stone itirafıyla olay oldu.

Sharon Stone'dan bomba itiraf: Çöpçatanlık sitesinde...

Ünlü oyuncu Sharon Stone, Vogue dergisinin Almanca edisyonuna röportaj verdi. 62 yaşındaki Amerikalı yıldız, Hollywood’un ‘kadın düşmanı’ olarak tabir ettiği zamanları hakkında konuştu.

1992 yapımı Temel İçgüdü filmiyle dünya çapında şöhret kazanan Stone, filmdeki baştan çıkarıcı kadın rolünün bütün hayatını domine ettiğini söyledi. Stone, “Bir model ve oyuncu olarak kariyerime başladığımda, ‘becerilebilir’ terimi, işe yarar ve kamera kelimeleri ile eşit anlamlıydı” ifadesini kullandı.

"BENDEN ÜÇ YAŞ BÜYÜKTÜ AMA BENİ YAŞLI BULDU"

“20 yıl önce fazlasıyla kadın düşmanı bir dönemdi” diyen Stone, “Benden üç yaş büyük olan Mel Gibson, benim onun karşısına çıkmak için fazla yaşlı olduğumu düşünüyordu” şeklinde konuştu.

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YILLARCA FELÇ TEDAVİSİ GÖRDÜ

2001 yılında, 43 yaşındayken felç geçiren Stone, bu hastalığın kariyerini kesintiye uğrattığını, yıllarca tedavi gördüğünü, konuşmayı ve hatta tekrar düzgün görmeyi öğrendiğini anlattı.

Kendini yeniden kabul etmeyi öğrenmenin yıllarını aldığını belirten Stone, “Kırklı yaşlarımda bir dönüm noktası vardı. Banyoya elimde bir şişe şarapla girdiğimde kapıyı kilitledim ve ‘Bedenimi tamamıyla kabul etmeden buradan dışarı çıkmayacağım’ dedim” şeklinde konuştu.

Ünlü yıldız 1984 ile 1987 yılları arasında senarist Michael Greenburg ile evli kaldı. 1998 ile 2004 yılları arasında ise gazeteci Phil Bronstein ile evliydi. Bu evlilikten şimdi 19 yaşında olan oğlu Roan dünyaya geldi. Stone, daha sonra tek başına oğulları Quinn (13) ve Laird’ı (14) evlat edindi.

"BİR HAVACILIK MÜHENDİSİYLE GÖRÜŞÜYORUM"

Stone, şubat ayında bir çöpçatanlık uygulamasına katıldığı haberiyle gündeme gelmişti. Bu konuya açıklık getiren ünlü oyuncu, internette gerçek hayatta hiç tanışmadığı erkeklerle tanıştığını söyleyerek şu anda bir havacılık mühendisiyle sohbet ettiğini belirtti. “Bu yaşlarda bekarsanız bunun genelde bir sebebi vardır” diyen Stone, “Orada kendimi önemsiyorum” ifadesini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
son bir aydır bu haberi bekliyorum bu dönem tam bunun zamanıydı
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