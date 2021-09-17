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Sharon Stone ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı!

17.09.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün yemek yediği bir restoranda 250 dolar (yaklaşık 2 bin 144 TL) hesap ödeyen Sharon Stone, garsona 600 dolar (yaklaşık 5 bin 147 TL) bahşiş bıraktı. Ünlü oyuncunun bu jestini mekanın sahibi Keith McNally ortaya çıkardı.

Sharon Stone ödediği hesabın iki katı bahşiş bıraktı!

Dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, önceki gün ABD'nin New York kentindeki Manhattan, Soho'daki bir restoranda akşam yemeği yedi. Mekanda ödediği hesabın neredeyse iki katı kadar bahşiş bırakan Stone, cömertliğiyle adından söz ettirdi.

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ÖDEDİĞİ HESABIN İKİ KATI BAHŞİŞ BIRAKTI

Yiyip, içtikleri için 250 dolar (yaklaşık 2 bin 149 TL) hesap ödeyen Sharon Stone, kendisine hizmet eden garsona da büyük bir jest yapmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, garsona 600 dolar (yaklaşık 5 bin 157 TL) bahşiş bıraktı. Yaşanan olay, restoranın sahibi Keith McNally'nin Instagram paylaşımı ile ortaya çıktı.

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"YEMİNİMİ BOZACAĞIM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan 70 yaşındaki McNally, "Ünlü müşterimizin adını asla açıklamayacağıma dair yeminimi bozacağım. Çünkü dün geceki o müşteri, garsonuna karşı aşırı derecede cömert olan Sharon Stone’du..." ifadelerini kullandı.
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"MAHREMİYETİNİ KORUYACAĞIM"

Mesajını, "Garsona 250 dolarlık hesap için 600 dolarlık bahşiş bıraktı!" şeklinde sürdüren Keith McNally, "Bayan Stone’un mahremiyetini şiddetle koruyacağım ve Temel İçgüdü’nün yıldızının tam olarak nerede oturduğunu açıklamayacağım ama kısacası soldaki dördüncü masada oturdu." diye konuştu.


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Sharon Stone
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