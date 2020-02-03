Sharon Stone'un pişmanlığı

Bu ayın başlarında verdiği bir röportajda çöpçatanlık sitelerinde sevgili aradığını belirten ABD’li yıldız Sharon Stone, 40 yaş pişmanlığını açıkladı.

Temel İçgüdü filmiyle ünlenen 61 yaşındaki yıldız, "20 yıl önceki dönemimde birçok hastalık atlattım. Şimdi geriye dönüp baktığımda, keşke o zamanlarda biri bana aşık olsaydı diyorum. Sanırım hayat bir partneriniz olduğunda daha yumuşak hale geliyor" dedi.

Stone, son olarak geçtiğimiz haftalarda bir flört ve çöpçatanlık uygulamasından, hesabının sahte olduğu gerekçesiyle atılmasıyla gündeme gelmişti.

"Bazı kullanıcılar benim orada olmamın mümkün olmayacağını belirterek hesabımı şikayet etmiş. Beni dışlıyor musunuz?" diyen ünlü oyuncu bu açıklamasının ardından platforma geri alınmıştı.



