MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Shazam! 6 Güç filminin oyuncuları kimdir, konusu nedir? Shazam! 6 Güç filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Tv'de ilk!

Shazam! 6 Güç filminin oyuncuları kimdir, konusu nedir? Shazam! 6 Güç filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Tv'de ilk!

12.07.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shazam 6 Güç filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. David F. Sandberg'ün yönetmen koltuğuna oturduğu Shazam! 6 Güç filmi bu akşam televizyon izleyicilerine sinema keyfi yaşatacak. Peki, Shazam! 6 Güç filminin oyuncuları kimdir, konusu nedir? Shazam! 6 Güç filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Shazam 6 Güç filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Senaryosunu Henry Gayden'ın kaleme aldığı Shazam! 6 Güç filmi gündemde yer aldı. Filmi seyretmek isteyen sinemaseverler Shazam! 6 Güç'ün detaylarını sorguluyorlar. İşte film hakkında merak edilenler...

SHAZAM! 6 GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Herkesin içinde bir süper kahraman yatar, kimileri için bu birkaç sihirli sözcük ile ortaya çıkabilir. 1939 yılında yaratılan süper kahraman Shazam, genç Billy Batson'ın ihtiyaç anlarında sihirli sözcükleri söyleyerek dönüşebildiği bir süper kahraman... Sihirli sözcükleri söylediği an dünyanın en güçlü ölümlüsüne dönüşen karakter, gündelik hayatında okul ödevleri gibi meselelerle boğuşurken, süper kahraman olduğunda da dünyanın güvenliği için mücadele veriyor. Süleyman'ın bilgeliği, Herkül'ün gücü, Atlas'ın dayanıklılığı, Zeus'un görkemi, Aşil'in cesareti ve Merkür'ün hızına sahip olan karakter, edindiği güçlerin sahiplerinin baş harfleri ile S.H.A.Z.A.M. adını alıyor. Peki bu güçlü yetişkin bedeni ile o bedeni yöneten küçük bir çocuğun ruhu bir araya gelince ortaya nasıl bir kahraman çıkıyor? Shazam, yeteneklerinin sınırlarını bir çocuğun neşeli pervasızlığıyla test etmeye koyulur.

image

SHAZAM! 6 GÜÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Zachary Levi
Mark Strong
Asher Angel

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürpriz aşk iddiası sosyal medyayı salladı! O fotoğraf olay olduSürpriz aşk iddiası sosyal medyayı salladı! O fotoğraf olay oldu
Anahtar Kelimeler:
shazam 6 güç Oyuncu ele çocuğun

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor
TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.