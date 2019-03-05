Shazam! filminden ikinci fragman yayınlandı

Sihirli sözcükleri söylediği anda yetişkin süper kahraman Shazam’e dönüşen Billy Batson’ın hikayelerini konu alan Shazam!’dan ikinci fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Yeni fragmanda uçmak, süper hızlı hareket etmek, elektrik kontrolü, kötü adamlarla dövüşmek, insanlara Batman heykeli savurmak, bira almak, kızlara yürümek gibi süper güçlerini (!!!) deneyen Shazam’i görüyoruz.

Başrolünü Chuck dizisiyle gönüllere taht kuran Zachary Levi üstlenirken ona, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, Marta Milans ve Ron Cephas Jones gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmenliğini David F. Sandberg yaparken, Bill Parker, C.C. Beck tarafından 1939 yılında yaratılan hikayeyi Henry Gayden yeniden düzenliyor.

Bu yıl DC sinematik evrenini beyazperdede temsil edecek tek film olan Shazam!, 5 Nisan‘da vizyona girecek.



