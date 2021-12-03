Sherlock Holmes’u kıskandırdı! Sevgilisinin ihanetini akıllı saatteki adım sayacı sayesinde fark etti

TikTok’ta ‘Kristenslonicki’ ismiyle paylaşım yapan bir kadın erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenme yöntemiyle bir anda popüler oldu. Kristen, erkek arkadaşının akıllı saatindeki adım sayısı artışını gördükten sonra yalan söylediğini fark etti.

İYİ GECELER MESAJINDAN SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kristen’in o dönemki erkek arkadaşı ona normal bir şekilde “İyi geceler” mesajı attı. Uyumaya gittiğini belirten genç adamın akıllı saatindeki adım sayacı bir anda yükselmeye başladı. Kristen adım sayısındaki artışı fark ettiğinde, Kristen'in ona yalan söylediğini anladı. Daha sonra onun söylediği gibi yatağa tıkılıp kalmadığını, aslında bir striptiz kulübünde olduğunu öğrendi.

“ASLINDA KONTROL ETMEK İSTEMEDİM”

Sevgilisinin ihanetini öğrenme şeklini sosyal medya hesabından paylaşan Kristen, “Komik olan kısım aslında onu kontrol etmek istememiştim. Kendi adımlarımı en yakın arkadaşımınkiyle kıyaslamak isterken bir anda erkek arkadaşımdaki hareketliliği fark ettim” dedi.

Kristen’in paylaşımı kısa sürede 207 bin görüntülemeye ulaştı ve 4 binden fazla beğeni topladı. Sosyal medya kullanucuları Kristen’in yönteminin kendilerine ilham olduğunu ve bu yolu kullanacaklarını belirtti.



