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Show TV'den Kırmızı Kamyon dizisi kararı! Dizinin ismi Kahraman Babam olarak değiştirildi!

12.05.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin itfaiyecilerin hayatını anlatan dizisi Kırmızı Kamyon, yayınlanan ilk bölümün ardından yayından kaldırılmıştı. Haziran ayında yeniden ekranlara dönecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin ismi Kahraman Babam olarak değiştirildi.

Show TV'den Kırmızı Kamyon dizisi kararı! Dizinin ismi Kahraman Babam olarak değiştirildi!

İtfaiyecilerin mücadelesini anlatan Kırmızı Kamyon dizisi 1 Mart Çarşamba günü ekrana gelen ilk bölümünün ardından yayından kaldırılmıştı. Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Kamyon dizisi Haziran ayında yeni ismiyle yeniden yayınlanmaya başlayacak. Show TV ise dizinin ismini de değiştirdi. Kırmızı Kamyon dizisinin yeni adı 'Kahraman Babam' oldu.

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HAZİRAN'DA YENİDEN YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK

Yeni bölümlerinin çekimleri devam eden Kahraman Babam dizisi Haziran ayında yeniden ekranlarda olacak.
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Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan dizi 31 Mart'ta ekrana gelen ilk bölümüyle, reyting gruplarında ilk 10 yapım arasına girememişti.
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Dizinin oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır yer alıyor.
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1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır.

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Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir.

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Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir.

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Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları, büyük bir başarı elde ederler. İçeride ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ipucuna ulaşmıştır.

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Uğur, kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır. Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir.

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Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.


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Show TV Kırmızı Kamyon dizisi
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