Show TV'nin yeni dizisi Ramo rekorla başladı!

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, BKM’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Ramo’, 14 Ocak Salı akşamı ilk bölümüyle Show TV’de seyircilerle buluştu. Sürükleyici hikayesi, aksiyon ve aşk dolu sahneleriyle dikkat çeken dizi, sosyal medya mecrası Twitter Türkiye’de 10 saat, dünyada ise 6 saat TT listesinde kalarak en çok konuşulan dizi oldu.

Murat Yıldırım’ın başrolünde olduğu ‘Ramo’, Youtube’da da zirveye yerleşti. Dizinin ilk bölümü, resmi kanala yüklenmesinin ardından 2 gün içinde Trend Videolar listesinde 1’inci sıraya yerleşirken, yaklaşık 4 milyon görüntülenme rakamına ulaştı. Hala Trend Videolar listesinin ilk 10’unda yer alan dizi, büyük bir başarıya imza attı.

Murat Yıldırım’la birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncuların yer aldığı ‘Ramo’, heyecan dolu yeni bölümüyle yarın akşam saat 20:00’da Show TV’de!

