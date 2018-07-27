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Show TV'nin yeni dizisinde flaş gelişme! Ekrana veda ediyor

DİZİ HABERLERİ  | 27.07.2018 20:16 | Son Güncelleme

Show TV'nin yaz dizisi Darısı Başımıza'nın ekran ömrü kısa oldu. Reytinglerde beklenen başarıyı sağlayamayan Darısı Başımıza dizisi 5. bölümüyle ekrana veda ediyor.

Show TV'nin yeni dizisinde flaş gelişme! Ekrana veda ediyor

Bu yaz 'Meleklerin Aşkı' ve 'Darısı Başımıza' isimli iki yeni diziyi seyirciyle buluşturan Show TV cephesinden bir final haberi geldi. Show TV'nin iddialı kadrosuyla dikkat çeken Gold Film imzalı 'Darısı Başımıza' dizisinin 5. bölümde bitirilmesine karar verildi.

Başrollerini Mehmet Ozan Dolunay, Elif Doğan, Devrim Yakut ve Açelya Toplaoğlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizinin ilk bölümü çekilirken yönetmen değişikliğine gidilmiş ve bazı sahneleri yeni yönetmen Barış Yöş tarafından yeniden çekilmişti.

Geçen günlerde de senaryo ekibi değiştirilen dizi, düşük reytinglerine rağmen reyting sıralamasında birinci oluyordu. Darısı Başımıza 1 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanacak olan final bölümüyle ekrana veda edecek.

darısı başımıza

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