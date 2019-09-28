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Show TV spikeri Ece Üner'in 'toplanma alanı' göndermesi sosyal medyanın gündeminde

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 28.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremin ardından, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in 'Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM var' yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner de depremle ilgili "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var" dedi.

Bu sözlerinin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ece Üner'e destek çıktı.

İşte o Twitter mesajları:

show-tv-spikeri-ece-uner-in-toplanma-alani-12471650_3148_m

show-tv-spikeri-ece-uner-in-toplanma-alani-12471650_4449_m

show-tv-spikeri-ece-uner-in-toplanma-alani-12471650_332_m

show-tv-spikeri-ece-uner-in-toplanma-alani-12471650_9855_m

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Anahtar Kelimeler:
ece üner deprem

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