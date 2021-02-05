Sibel Can’ın 'ikinci el cip' davasında İstinaf Mahkemesi kararı bozdu

Sibel Can 2017 yılında Çiftkurtlar Otomobil’in sahibi Şahin Mehmet Çelik’ten ikinci el otomobili kendisine sıfır gibi sattığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Ünlü sanatçının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Çelik hakkında ’Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı’ suçundan ceza talep edilmişti.

Mehmet Çelik dava sürecinde verdiği savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, “2012 yılında yurtdışından ithal edilen araçlarla ilgili yapılan araştırmada benim şirketimin yaptığı binlerce araç içerisinden 44 araçla ilgili evrak şüphesinden bahisle gümrük müfettişi incelemesi yapıldı ve gümrük müfettişi raporları uyarınca şüphe duyulan araç ithalatlarıyla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Mahkeme heyeti ancak 11 aracı inceleme fırsatı buldu ve incelenen 11 araçtan 1 tanesi de şu an önünüzde olan dava dosyasına konu oldu. Bu dava konusu araç halen gümrükte hazır haldedir. Teslim edilip edilmediğini bilmiyorum çünkü muhatap araç sahibidir biz devreden çıkmış durumdayız” dedi.