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Sibel Can’ın 'ikinci el cip' davasında İstinaf Mahkemesi kararı bozdu

05.02.2021 21:27 | Son Güncelleme:
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Sibel Can’ın 'ikinci el cip' davasında İstinaf Mahkemesi kararı bozdu

Ünlü sanatçı Sibel Can’ın Çiftkurtlar Otomobil’in sahibi Şahin Mehmet Çelik’e açtığı davada İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Davaya ilişkin dosya yeniden incelemek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.

Sibel Can 2017 yılında Çiftkurtlar Otomobil’in sahibi Şahin Mehmet Çelik’ten ikinci el otomobili kendisine sıfır gibi sattığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Ünlü sanatçının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Çelik hakkında ’Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı’ suçundan ceza talep edilmişti.

Mehmet Çelik dava sürecinde verdiği savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, “2012 yılında yurtdışından ithal edilen araçlarla ilgili yapılan araştırmada benim şirketimin yaptığı binlerce araç içerisinden 44 araçla ilgili evrak şüphesinden bahisle gümrük müfettişi incelemesi yapıldı ve gümrük müfettişi raporları uyarınca şüphe duyulan araç ithalatlarıyla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Mahkeme heyeti ancak 11 aracı inceleme fırsatı buldu ve incelenen 11 araçtan 1 tanesi de şu an önünüzde olan dava dosyasına konu oldu. Bu dava konusu araç halen gümrükte hazır haldedir. Teslim edilip edilmediğini bilmiyorum çünkü muhatap araç sahibidir biz devreden çıkmış durumdayız” dedi.

Yargılamayı yapan İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Çelik’in ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediğini sabit görüp 4 yıl hapis ve 80 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, dosyadaki delillerin değerlendirilip eksikliklerin giderilmesi için kararı bozdu. Dosya yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzerine ilk derece mahkemesine gönderildi. (İHA)

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