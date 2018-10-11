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Sibel Can söyledi İbrahim Tatlıses ağladı! Aşıksın İbrahim bey, var sende bir şeyler'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 21:01 | Son Güncelleme

Kerki ve Solfej'in düzenlediği 'Güz konserleri ' kapsamında İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan Sibel Can, konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca Sibel Can'a şarkılarında eşlik eden İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı.

Sibel Can söyledi İbrahim Tatlıses ağladı! Aşıksın İbrahim bey, var sende bir şeyler'

Sibel Can programına 'Senden Başka Kimsem Yok' şarkısıyla başlayarak hayranlarını selamladı. Ünlü sanatçı daha sonra bir İbrahim Tatlıses'in klasiği olan ' Yalan'ı seslendirerek, sahneden inip kendisini dinlemeye gelenler arasında bulunan yakın dostu İbrahim Tatlıses'in yanına gitti. Can İbrahim Tatlıses'in yanına oturarak '' Benim canım burada ne büyük bir şeref, ne büyük bir onur... Allah seni başımızdan eksik etmesin... Sen benim canımsın... Yine her zaman olduğu gibi senin karşında heyecanımı belli etmeyerek şarkılarımı okumaya çalışacağım. Hepimizin hayran olduğu bir sanatçısın çok şanslıyız senin gibi bir sesi yıllarca dinlediğimiz için, bu gece bütün alkışlar imparator için '' diyerek Tatlıses'e olan sevgisini dile getirdi.

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Öte yandan Sibel Can İbrahim Tatlıses'in yeni çıkaracağı albümünün müjdesini de şu sözleriyle verdi '' Her şey yeni başlıyor... Müthiş hazırlıklar var, her şeyin bilincindeyim ve çok yakından takip ediyorum. Müjdesini buradan verelim. İnşallah çok kısa bir süre sonra Tatlıses'in yeni albümünde yine hep birlikte olacağız. ''dedi. Sibel Can Nur Yerlitaş imzalı iddialı kostümleriyle de göz kamaştırdı.

SİBEL CAN 'AĞLAMAK YOK İMPARATOR, HİÇ YAKIŞIYOR MU SANA''
Konser boyunca Sibel Can'a şarkılarında eşlik eden İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı. Sürekli elindeki mendil ile gözyaşlarını silen Tatlıses, Sibel Can'ın dikkatinden kaçmadı. Sibel Can sahneden yakın dostuna seslenerek '' Ağlamak yok imparator, hiç yakışıyor mu sana İbrahim bey'' diyerek Tatlıses'i teselli etmeyi ihmal etmedi.

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SİBEL CAN, ''AŞIKSIN İBRAHİM BEY, VAR SENDE BİR ŞEYLER''
Sibel Can konser sonlarına doğru İbrahim Tatlıses'e sürpriz yaparak 'Tatlıses şarkıları çalsın '' diyerek Tatlıses'in en sevilen parçalarından 'Mavi Mavi' şarkısını seslendirdi. Sibel Can şarkı aralarında Tatlıses'e 'Aşıksın İbrahim bey, var sende bir şeyler' diyerek yakın dostuna takılmadan edemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can ibrahim tatlıses İzmir konser

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