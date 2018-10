Sibel Can söyledi İbrahim Tatlıses ağladı! Aşıksın İbrahim bey, var sende bir şeyler'

Sibel Can programına 'Senden Başka Kimsem Yok' şarkısıyla başlayarak hayranlarını selamladı. Ünlü sanatçı daha sonra bir İbrahim Tatlıses'in klasiği olan ' Yalan'ı seslendirerek, sahneden inip kendisini dinlemeye gelenler arasında bulunan yakın dostu İbrahim Tatlıses'in yanına gitti. Can İbrahim Tatlıses'in yanına oturarak '' Benim canım burada ne büyük bir şeref, ne büyük bir onur... Allah seni başımızdan eksik etmesin... Sen benim canımsın... Yine her zaman olduğu gibi senin karşında heyecanımı belli etmeyerek şarkılarımı okumaya çalışacağım. Hepimizin hayran olduğu bir sanatçısın çok şanslıyız senin gibi bir sesi yıllarca dinlediğimiz için, bu gece bütün alkışlar imparator için '' diyerek Tatlıses'e olan sevgisini dile getirdi.

Öte yandan Sibel Can İbrahim Tatlıses'in yeni çıkaracağı albümünün müjdesini de şu sözleriyle verdi '' Her şey yeni başlıyor... Müthiş hazırlıklar var, her şeyin bilincindeyim ve çok yakından takip ediyorum. Müjdesini buradan verelim. İnşallah çok kısa bir süre sonra Tatlıses'in yeni albümünde yine hep birlikte olacağız. ''dedi. Sibel Can Nur Yerlitaş imzalı iddialı kostümleriyle de göz kamaştırdı.