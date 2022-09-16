Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya'yla evleniyor. Sibel Can'ın oğlunun düğününde sahne alacağı öğrenildi. Peki, Sibel Can ve Hakan Ural'ın gelini Merve Kaya kimdir? Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğün tarihi ne zaman?

SİBEL CAN VE HAKAN URAL'IN GELİNİ MERVE KAYA KİMDİR?

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural uzun süredir, Merve Kaya ile birlikte.

Engincan Ural, Mayıs ayında Merve Kaya'ya evlenme teklifinde bulunmuştu. Çift yakında evleniyor.

Engincan Ural "İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum" diyerek sevgilisi Merve Kaya'ya evlenme teklif ettiği haberlerini doğrulamıştı.

Engincan Ural - Merve Kaya çiftinin düğün tarihi belli oldu.

ENGİNCAN URAL İLE MERVE KAYA'NIN DÜĞÜN TARİHİ NE ZAMAN?

Sibelcan ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural 8 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde vuslata erecek. 200 kişilik olması planlanan düğünde Sibelcan'ın sahne alacağı öğrenildi.

