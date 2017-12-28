Sibel Can'ın cipine el konulmuştu... Ünlü iş adamı hâkim karşısında

Son Güncelleme 2 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 13:50 |2 saat önce

Ünlü şarkıcı Sibel Can'a yasal olmayan yollardan ithal ettiği ve ikinci el otomobili sıfır olarak sattığı iddiasıyla yargılanan iş adamı Şahin Mehmet Çelik hakim karşısına çıktı. Sanık Çelik, suçlamayı reddederek “Bu dava konusu araç gümrükte teslime hazır haldedir" dedi. Sibel Can'ın avukatı ise “Maddi zararımız karşılanmamıştır" diyerek şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik avukatıyla birlikte katıldı. Şikayetçi Sibel Can'ı ise avukatı Bülent Ernas temsil etti. Otomobil ticaretiyle uğraştığını söyleyen sanık Çelik, 2012'de Türkiye genelinde otomobil ithalatıyla ilgili yapılan araştırmada firmasına ait 44 araçla ilgili evrak şüphesi nedeniyle inceleme yapıldığını ve gümrük müfettişlerince şüphe duyulan araç ithalatlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. “İMAJIMIZ ZEDELENDİ" Suçlamayı kabul etmeyen sanık Çelik, “Soruşturma savcısı 4,5 yılın sonrasında dava açtığı için firma olarak bu 44 araca el konulması imajımızı zedelendi. Bu konu ile ilgili başka bir mahkemede yargılama devam etmektedir. Mahkeme ancak 11 aracı inceleyebildi. İncelenen 11 araçtan bir tanesi şu an dava konusu olan bu dosyadaki araçtır. Diğer mahkemede iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Yani 2009 model ve sıfır olduğunu beyan edip sattığıma dair iddia bilirkişi raporu ve yapılan yazışmalarla çürütülmüş durumdadır. Bu kararı dosyaya sunacağız. Ayrıca el koyma kararları da kaldırıldı. Araçlar teslime hazır hale geldi. Diğer araç sahipleri araçları teslim aldılar. Bu dava konusu araç gümrükte teslime hazır haldedir. Teslim edilip edilmediğini bilmiyorum. Çünkü muhatap araç sahibidir. Ayrıca şirketim bu davalar nedeniyle iflas etmiş durumdadır" diye konuştu.

SİBEL CAN'IN AVUKATI: MADDİ ZARARIMIZ KARŞILANMAMIŞTIR Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas ise “Yeni çıkan KHK ile gümrük elinde olan araçlara eksik olan ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeme koşuluyla bu araçlara daha fazla masraf yapmamak adına araç sahiplerine teslimine yönelik işlem yapılmıştır. Tüketici mahkemesinde alınan rapor, savcılık ve gümrükten gelen raporlardan anlaşıldığı üzere bu araç ABD'de 2008 yılında tescil edilmiş, plaka almış, 2 ay kullanılmış sonrasında 0 araç gibi ithal ederek müvekkilime satılmak istenmiştir. Bu belgelerle ilgili herhangi bir sahtelik iddiası ortaya atılmamıştır. Hala ÖTV'nin yüzde 75'i ödenmemiştir. Aracı teslim almadık. Maddi zararımız karşılanmamıştır. Gümrük bize yüklü bir yediemin masrafı çıkardığı için aracı teslim almaya yönelik herhangi bir işlem yapmadık. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın kaçma şüphesi vardır. Tutuklanmasını talep ederiz" dedi. TUTUKLANMASI TALEBİ REDDEDİLDİ Mahkeme heyeti, sanığın kaçma şüphesi bulunmadığından tutuklanma talebini reddederek duruşmayı erteledi.