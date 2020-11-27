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Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

27.11.2020 20:36 | Son Güncelleme:
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Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Ankara Anlaşması ile İngiltere’de yaşamayı seçen ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artık Londra’da yaşayacağını duyurdu.

2006 yılında 'Süperstar' şarkısıyla Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışmasında da temsil eden ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması ile Londra’ya yerleşti.

49 yaşındaki Sibel Tüzün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben de Ağustos 2020 tarihinde Ankara Antlaşması ile İngiltere'ye geldim ve çocuklarımla birlikte Londra'lı oldum.Banka, ev, okul,şirket işleri tamamlayınca sosyalleşmeye anca fırsat bulabildim"

ANKARA ANLAŞMASI NEDİR?

Ankara Antlaşması (European Community Association Agreement - ECAA ), 1963 yılında Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara'da imzalanmıştır. Bu antlaşma çerçevesinde hayata geçirilen Ankara Anlaşması (ECAA) Vizesi, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere Birleşik Krallığı’nda kendi işini kurma ve İngiltere’de yerleşik yaşama hakkı sağlayan vize tipidir. Ankara Antlaşması İngiltere vizesi başvurusunda bulunan kişilerin İngiltere’de iş yeri açma, işçi çalıştırma zorunluluğu yoktur. Kişi eğitimini aldığı ya da meslek edindiği iş ile ilgili alanda çalışabilmektedir.

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