Siber saldırılardan nasıl uzak kalabilirsiniz

Tam yapılmış güncellemeler. Yazılım şirketleri düzenli güncellemelerle hem yeniliklerini kullanıcılarına yansıtır hem de yazılımlarındaki güvenlik seviyesini yükseltir. Hackerlar ise siber saldırı yapmak için sistem açıklarını kollarlar. Bu nedenle ilk kural, maliyeti de olsa, yazılımları güncel tutmak, program yamalarını düzenli olarak yapmaktır.

Kurtarma değil koruma. Evet, düzenli olarak lisanslı ve güncel yazılım kullanmanın maliyeti var. Ama sisteminize sızıntı olduktan, bilgileriniz çalındıktan veya verileriniz şifrelendikten sonra yaşadığınız iş kaybı ve yapacağınız pişmanlık dolu harcamanın maliyeti ne yazık ki daha yüksek olacaktır.

Güçlü şifreler. Sistemlerde zayıf şifreler kullanılmamalı, alfa numerik, karmaşık şifreler belirlenmeli, sık aralıklarla değiştirilmeli ve benzer şifrelerin tekrar kullanılması engellenmelidir.

Yedekleme. Hangi sektörde olursa olsun, fidye saldırısı sonucu şirket verilerinin ulaşılmaz hale gelmesi; güven, itibar, bilgi, iş ve para kaybı anlamına gelir. Olabilecek her tür siber sadırı veya meydana gelebilecek her tür fiziksel felaket için şirket verileri mutlaka yedeklenmeli. Üstelik mümkünse başka bir lokasyona kopyalanmalıdır.