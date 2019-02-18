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Sıcak havada duvar ören işçiden beyin yakan yöntem

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

İnşaatta çalışırken sıcak havalardan dolayı bunalan bir işçi serinlemek için çok tuhaf bir fikir buldu. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Brezilya'da çekildiği tahmin edilen görüntüde sıcak havada çalışırken bunalan bir işçi, tuğlalarla duvar örerken çok ilginç bir yönteme başvurdu. Aşırı sıcağa karşı leğenin içindeki suya girerek kendince serinleme yöntemi bulan işçi izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya işçi Leğen Tuğla Su

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