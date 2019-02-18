Sıcak havada duvar ören işçiden beyin yakan yöntem

Brezilya'da çekildiği tahmin edilen görüntüde sıcak havada çalışırken bunalan bir işçi, tuğlalarla duvar örerken çok ilginç bir yönteme başvurdu. Aşırı sıcağa karşı leğenin içindeki suya girerek kendince serinleme yöntemi bulan işçi izleyenleri güldürdü.
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