Sıcak havaların serinleten lezzeti: Dalgona kahvesi

Keyif yaparken, çalışırken veya kitap okurken kahve içmekten hoşlananlardan mısınız? Hazırlanışı kolay, tadı enfes, görüntüsü muhteşem Dalgona kahvesi tam da size göre!
MALZEMELER
- 4 yemek kaşığı granül kahve
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 4 yemek kaşığı sıcak su
- 2 su bardağı soğuk süt
- 4 adet buz
YAPILIŞI
- Öncelikle granül kahveyi, toz şekeri ve sıcak suyu derin bir kaba alıp kahve köpürtücü veya mikser ile çırpın.
- Çırpma işlemi kahve karamel rengini alana kadar ve krema kıvanına gelene kadar yapılmalıdır.
- Bardaklara önce buz küplerini sonra sütleri koyun.
- Kahve karışımını bardaklara pay edin.
- Dilerseniz üzerini karamel sos veya çikolata sos ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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