Sıcak havaların serinleten lezzeti: Dalgona kahvesi

Keyif yaparken, çalışırken veya kitap okurken kahve içmekten hoşlananlardan mısınız? Hazırlanışı kolay, tadı enfes, görüntüsü muhteşem Dalgona kahvesi tam da size göre!

MALZEMELER

4 yemek kaşığı granül kahve

4 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı sıcak su

2 su bardağı soğuk süt

4 adet buz

YAPILIŞI

Öncelikle granül kahveyi, toz şekeri ve sıcak suyu derin bir kaba alıp kahve köpürtücü veya mikser ile çırpın.

Çırpma işlemi kahve karamel rengini alana kadar ve krema kıvanına gelene kadar yapılmalıdır.

Bardaklara önce buz küplerini sonra sütleri koyun.

Kahve karışımını bardaklara pay edin.

Dilerseniz üzerini karamel sos veya çikolata sos ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.



