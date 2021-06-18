YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Sıcak havaların serinleten lezzeti: Dalgona kahvesi

Sıcak havaların serinleten lezzeti: Dalgona kahvesi

18.06.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalarda içinizi serinleten, kendinizi tatildeymişsiniz gibi şımartacağınız bir kahve yapmak ister misiniz? Son zamanların popüler kahvesini mutlaka denemelisiniz. Hem yapılışı kolay hem de tadı ünlü markaların kahvelerini aratmayacak lezzette...

Sıcak havaların serinleten lezzeti: Dalgona kahvesi

Keyif yaparken, çalışırken veya kitap okurken kahve içmekten hoşlananlardan mısınız? Hazırlanışı kolay, tadı enfes, görüntüsü muhteşem Dalgona kahvesi tam da size göre!

MALZEMELER

  • 4 yemek kaşığı granül kahve
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 4 yemek kaşığı sıcak su
  • 2 su bardağı soğuk süt
  • 4 adet buz

YAPILIŞI

  • Öncelikle granül kahveyi, toz şekeri ve sıcak suyu derin bir kaba alıp kahve köpürtücü veya mikser ile çırpın.
  • Çırpma işlemi kahve karamel rengini alana kadar ve krema kıvanına gelene kadar yapılmalıdır.
  • Bardaklara önce buz küplerini sonra sütleri koyun.
  • Kahve karışımını bardaklara pay edin.
  • Dilerseniz üzerini karamel sos veya çikolata sos ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Şehir efsanesi haline gelen durum yıkıldı! Kahve içmek bazen neden daha rahat uyumayı sağlar?Şehir efsanesi haline gelen durum yıkıldı! Kahve içmek bazen neden daha rahat uyumayı sağlar?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Faydaları saymakla bitmiyor!Faydaları saymakla bitmiyor!
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Bomba anı! "Tam sevişecekken..."

Bomba anı! "Tam sevişecekken..."

Survivor'da flaş veda! İddialı yarışmacı finale kalamadı

Survivor'da flaş veda! İddialı yarışmacı finale kalamadı

PH seviyesi bile etkiliyor! Öyle faydası varmış ki...

PH seviyesi bile etkiliyor! Öyle faydası varmış ki...

Dikkat! Yaz aylarında tehlike artıyor

Dikkat! Yaz aylarında tehlike artıyor

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ölüme bile yol açıyor! Doktora sormadan sakın içmeyin

Ölüme bile yol açıyor! Doktora sormadan sakın içmeyin

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Etkisi inanılmaz! İçmekte zorlanıyorsanız bunları deneyin

Etkisi inanılmaz! İçmekte zorlanıyorsanız bunları deneyin

İşte püf noktası: Yağını ayırırsanız...

İşte püf noktası: Yağını ayırırsanız...

Ünlü restoranlardan farksız! Hem protein hem vitamin deposu

Ünlü restoranlardan farksız! Hem protein hem vitamin deposu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.