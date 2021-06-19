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Sıcak havaya şok çözüm! İrem Derici'den çılgın öneriler gelmeye devam ediyor

19.06.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sesinin güzelliği kadar çılgın halleriyle de bilinen bir isim. Sosyal medyadaki ilginç paylaşımlarına devam eden şarkıcı, bu kez "don" tavsiyesi yaptı.

Sıcak havaya şok çözüm! İrem Derici'den çılgın öneriler gelmeye devam ediyor

İrem Derici, geniş kitlelerin karşısına ilk kez sevilen müzik yarışması "O Ses Türkiye" ile çıktı. Ama jürinin onayını alamadığı için hevesi kursağında kaldı. Yine de, pes etmeyip müzik hayallerinin peşinde koşmaya devam etti. Hem güzel sesi hem de çevresindekilerin desteğiyle 2014 yılından itibaren Türkiye'nin en yetenekli pop şarkıcıları arasında anılmaya başlandı. Yeteneği ve üretkenliği kadar dobra tavırlarıyla da bilinen İrem Derici, çılgın halleri ve sürekli kendini yenileyebilmesi sayesinde rakiplerinin arasından sıyrıldı. Özellikle son dönemde sosyal medyaya ağırlık vermesi de hayran kitlesini giderek büyütmesini sağladı. Instagram üzerinden sevenleriyle her gün sohbet eden İrem Derici, komik ve çılgın paylaşımları sayesinde tam 7.3 milyon takipçi kazanmayı başardı. Bugün de, İstanbul'daki sıcak hava için bulduğu çözümü paylaştı.

"Donla çıkın"

irem derici12

Ünlü şarkıcı, bugün aşı olacağını ve hafif de olsa gerginlik yaşadığını söyledi. Ama bu ciddi konuları pas geçip hemen asıl meseleye geldi.

İrem Derici

Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen İrem Derici, kendisini shoplayarak takipçilerine, "Donla çıkın." çağrısı yaptı.

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İrem Derici Instagram
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