Sıcak yaz aylarında yiyeceklerinizi korumanızı sağlayacak en iyi derin dondurucu modelleri

Evlerin başlıca eşyası deyince akla ilk olarak beyaz eşyalar geliyor. Buzdolapları da bu demirbaşlardan biri. Ne kadar geniş hacimli bir buzdolabı edinseniz de yazın tazeliğini saklamak istiyorsanız buzluk kısmı yetersiz kalabilir. Kış mevsiminde de taze gıdaları tüketmek ve birçok gıdayı depolamak için onları dondurmayı tercih edebilirsiniz. Eğer siz de tüm kış ihtiyacınızı karşılayacak kadar gıdayı depolamanızı sağlayacak iyi bir derin dondurucu arıyorsanız doğru yerdesiniz! İşte birbirinden kaliteli modeller!

1. Kaliteli dondurma için: Arçelik 2061 MB A+

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Kaliteli ve kullanışlı beyaz eşya ürünlerinde bizlere sunduğu kalite ile gönülleri fetheden Arçelik'e ait kaliteli bir derin dondurucu ile karşınızdayız. Arçelik 2061 MB A+, 200 litrelik hacmi ile neredeyse bir buzdolabı kadar büyüklüğe sahip. Âdeta fısıldıyor denebilecek, 40 dB'lik ses seviyesi ile gürültü kirliliğine neden olmaz. Dört çekmecesi ve toplam altı adet bölmesi olduğu için kış için hazırladıklarınızı ve etlerinizi kolaylıkla saklayabilirsiniz. Günlük dondurma kapasitesi ise yaklaşık dokuz kilogram. Oldukça hafif ürünü kolayca mutfağınızda istediğiniz yere konumlandırabilir, gıdalarınızı güvenle kışa hazırlayabilirsiniz.

2. Kaliteden ödün vermeyenlere: BOSCH GSV29VWE0N 6 Çekmeceli Derin Dondurucu

BOSCH GSV29VWE0N 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, 206 litrelik hacme sahip. LowFrost özelliğiyle buzlanmayı önler ve çok daha verimli kullanım vadeder. BigBox çekmecesi ile geniş saklama alanına sahip ürün, birçok gıdayı saklamanızda kolaylık sağlar. VarloZone bölmesi ise ihtiyaç duyduğunuz esnek ve geniş bir depolama alanı sunar. Cold accumulator teknolojisi olduğu için elektrik kesintisi olması durumunda tank sıcaklığı korunur ve malzemeleriniz 25 saate kadar saklanır. Günlük dondurma kapasitesi 15 kilogram olan cihaz, SuperFreeze ile malzemeleri hızlıca dondurur. Böylece dondurucu içerisindeki diğer gıdaların buzunun çözünmesi önlenir.

3. Yer sıkıntısı yaşamayın: PROFİLO DF1033WEVV 7 Çekmeceli Derin Dondurucu

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PROFİLO DF1033WEVV 7 Çekmeceli Derin Dondurucu, 242 litrelik hacmi ile dondurulacak gıdalar için yer sıkıntısı yaşama devrini sonlandırır. Yedi adet çekmecesi bulunan ürün, elektronik sıcaklık kontrolü sayesinde istenilen sıcaklığa ayarlanabilir. Ayrıca, BigBox çekmecesi ile büyük malzemelerinizi kolayca depolayabilirsiniz. Enerji verimlilik sınıfı A++ olan ürün, enerji tasarrufu yapmanıza da yardım eder. Süper dondurma özelliği ile hızlı dondurmanız gereken ürünleri bozulmadan hızlıca dondurabilir. Eğer kapı açık kalırsa sesli uyarıyla sizi bilgilendirir. Böylece gıdalarınızın bozulmasını engeller. 176x60x65 cm boyutuyla evinizde çok yer kaplamayacak ürünü mutfağınızda rahatça konumlandırabilirsiniz.

4. Büyük iç hacmi ile: SIEMENS A++ 7 Çekmeceli Derin Dondurucu GS33VVIE0N

220 litrelik hacmi ile içine dünyaları sığdırabileceğiniz SIEMENS A++ 7 Çekmeceli Derin Dondurucu GS33VVIE0N, 7 çekmecesi ile büyük depolama alanı sunar. Dış yüzeyinde yer alan özel koruyucu film tabakası sayesinde çelik dış yüzeyi daha uzun süre temiz kalır ve çizilmeye karşı direnç gösterir. SuperFreezing özelliğiyle ürünlerinizi çok hızlı bir şekilde dondurabilirsiniz. A++ enerji sınıfına dâhil olan ürün, enerji tasarruf sağlar. LED üzerinden okunabilir elektronik ısı ayar ve kontrol paneli de bulunur. Günlük 28 kilogramlık dondurma kapasitesi ile tüm ihtiyacınızı karşılar. Ürünün elektrik kesintisi durumunda malzemeleri saklama süresi ise 22 saat.

5. Mutfağınızın yeni gözdesi: UĞUR UED 5218 DTK 5 Çekmeceli Derin Dondurucu

UĞUR UED 5218 DTK 5 Çekmeceli Derin Dondurucu, beş çekmecesi sayesinde depolamak istediğiniz ürünleri hem düzenli bir şekilde saklamanızı hem buzdolabınızdaki alandan tasarruf etmenizi sağlar. Çevre dostu soğutucu gaz kullanan cihaz, 41 dB düşük ses seviyesiyle gürültü kirliliğine de neden olmaz. Ani elektrik kesintilerinde, tam 17 saate kadar gıdalarınızı bozulmadan saklar. Dikey olduğu için fazla yer kaplamayan derin dondurucuyu ayarlanabilir kapı yönü sayesinde istediğiniz yere rahatlıkla konumlandırabilirsiniz. Geniş iç hacmiyle tüm ihtiyacınızı karşılayacak modele mutlaka şans verin.

6. Tüm ihtiyacınızı karşılayacak: Uğur UED 480 Sandık Tipi Derin Dondurucu

Dış boyutları ile aynı olmasına rağmen iç hacmi %25 daha fazla olan Uğur UED 480 Sandık Tipi Derin Dondurucu, 388 litre kapasiteli olduğu için daha fazla gıdayı depolamanızı sağlar. Hızlı şoklama fonksiyonu sayesinde gıdalarınızı hızlıca dondurabilir ve herhangi bir bozulmayla karşı karşıya kalmadan uzun süre koruyabilirsiniz. Uğur derin dondurucu, üzerinde bulunan kademeli sıcaklık ayarlama özelliği sayesinde istenilen sıcaklıkta çalışabilir. 150,4x89,5x70 cm boyutundaki ürün, dolap içi aydınlatma fonksiyonuyla kolay kullanılır. 38 dB sesiyle varlığını unutturacak ürünü incelemeden geçmeyin.

7. İki özellik bir arada: VESTEL Sd300001 Dual Sandık Tipi Derin Dondurucu

VESTEL Sd300001 Dual Sandık Tipi Derin Dondurucu'nun hem dondurucu hem soğutucu teknolojisi ile malzemelerinizi ister soğutabilir ister dondurabilirsiniz. Kapağı açıldığında yanan kapak lambası ile istediğinizi kolayca bulabilirsiniz. Hızlı dondurma modu sayesinde ürünlerinizi hızlıca dondurabilir, böylelikle ilk günkü gibi taze hâlde depolayabilirsiniz. Çocuk kilidi olduğu için çocuklarınızı kazalardan koruyabilirsiniz. 275 litrelik net hacmi ile istediğiniz her şeyi saklayabilirsiniz. Tekerlekli ayak tasarımı ile cihazı dilediğiniz yere kolayca taşıyabilir, sıcaklık uyarı lambası sayesinde bir sıkıntı durumunda hemen cihaza müdahale edebilirsiniz.

8. Farklı ihtiyaçlarınız için: BEKO 3216 J Sandık Tipi Derin Dondurucu

İsteğinize göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanabileceğiniz BEKO 3216 J Sandık Tipi Derin Dondurucu, joker özelliği sayesinde değişen depolama ihtiyacınıza uygun, pratik bir çözüm sunar. Tüm iç kabin sıcaklığını -24°C ila +10°C arasında ayarlayabilirsiniz. Toplam hacmi 205 litre olduğu için birçok gıdayı rahatlıkla depolayabilirsiniz. 91,2x75,5x67,5 cm boyutuyla çok yer kaplamaz. İçerisinde bulunan bir adet sepet ile küçük ama sık kullanacağınız gıdalara rahatça ulaşabilirsiniz. Ağırlığı sadece 33 kilogram olan cihazı mutfakta dilediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz.

9. Minimal boyutlu ürünleri tercih edenlere: Arçelik 2105 G 104 L Sandık Tipi Derin Dondurucu

"Küçük olsun, çok yer kaplamasın ama işimi de görsün." diyorsanız Arçelik 2105 G 104 L Sandık Tipi Derin Dondurucu, tam size göre. 86x53,7x58,5 ölçüleriyle mutfağınızda çok yer kaplamaz. Hızlı dondurma teknolojisi ile ürünlerinizi kısa bir sürede dondurabilir ve gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. 104 litrelik iç hacmi sayesinde tüm kışı geçirmenizi sağlayacak kadar gıdayı depolayabilir. 39 dB ses seviyesi ise gürültü kirliliği yaratmaz. Günlük dondurma kapasitesi 4,8 kilogram olan derin dondurucu ile taze yaz meyve ve sebzelerini kış için saklamaya ne dersiniz?

10. Regal Rgl 500 A+ Sandık Tipi Derin Dondurucu

"Ben çok kışlık malzeme hazırlıyorum. Etim, bezelyem, domatesim çok olur. Bana büyük bir dondurucu lazım." diyorsanız Regal Rgl 500 A+ Sandık Tipi Derin Dondurucu, aradığınız ürün olabilir. 461 litrelik iç hacmiyle çok sayıda gıdayı rahatlıkla saklayabilirsiniz. 155,5x88,5x72 ölçülerine sahip ürün, A+ enerji sınıfına dâhil olduğu için enerji tasarrufu da yapar. Bir adet sepeti bulunan derin dondurucu, beyaz rengiyle diğer beyaz eşyalara da rahatlıkla uyum sağlar. Dilerseniz kilere dilerseniz mutfağa yerleştirebileceğiniz derin dondurucuyu çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!