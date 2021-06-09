Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler

Sıcak hatta kavurucu sıcaklar kapıda. Yazın özellikle de Temmuz, Ağutos aylarında ülkemizin pek çok yerinde sıcaklıklar oldukça bunaltıcı olabiliyor. Evden çalışmanın arttığı bu pandemi döneminde evde dört duvar arasında yüksek sıcaklıklarla nasıl mücadele edebiliriz. İşte ter içinde kalmaktan canı sıkılanlara serinletici ürünler...
Sıcaktan bunaldığınızda cam veya kapıyı açmak bazen yeterli olmaz. Bu yüzden sürekli ortamı serin tutacak klimalara ihtiyaç duyulur. İster taşınabilir olarak evinizin her yerinde kullanabileceğiniz, isterseniz de odanızın bir köşesine taktıracağınız duvar klimaları ile serin havanın keyfini doyasıya çıkarabilirisiniz.
Benzer ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.
Bazen sıcak havalarda hafif bir rüzgara bile muhtaç olunabilir. Ferahlamak için klima kullanmaktan çekiniyorsanız vantilatörler ortamda hafif bir rüzgar oluşturularak sizi serinletir. Elinize sığabilecek boyutlara indirgenen masa vantilatörlerini yanınızda taşıyarak her yerde hararetinizi dindirebilirsiniz. Eğer daha güçlü modellerine ihtiyaç duyuyorsanız ayaklı veya tavan vantilatörleri kullanarak, tüm odada rahatlatıcı bir esinti yaratabilirsiniz.
Benzer ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.
Sıcak havalarda serinlemek için en çok tercih edilen yöntemlerden biri de bol buzlu içecekler tüketmek. Sıcak kahveyi bile bu sayede ferahlatıcı hale getirmek mümkün; fakat genellikle buz yapmak sorun olabiliyor. Önceden kalıplara su koyup buzluğa atmayı unutanlardansanız, [buz yapma makineleri](buz yapma makineleri) tam size göre. Bu sayede aynı boyutta çok fazla buzu kısa bir süre içerisinde elde edebilir ve saklayabilirsiniz. Bu sayede tüm içeceklerinizi her an soğuk bir şekilde içebilirsiniz.
Benzer ürünleri [buradan inceleyebilirsiniz](buz yapma makineleri).
Soğuk içeceklerden sonra ferahlamak için en çok dondurma tüketiliyor olabilir. Sıcak havalarda vazgeçilmez olan dondurmaları yemek ise ayrı bir keyif. Dondurma makineleri sayesinde dışarıdan satın almak yerine canınız istediği her an dondurma yapabilirsiniz. Ayrıca içeriği tamamen size ait olacağı için keyfinize göre, güvendiğiniz ürünlerle farklı çeşitte dondurmalar yapmanız mümkün olacak.
Benzer ürünleri [buradan inceleyebilirsiniz](Dondurma Makineleri).
Buz kalıplarını defalarca su doldurup boşaltmak üşendirici olabiliyor. Eğer buz makinesi de kullanmak istemiyorsanız, başka bir alternatif daha var. Paslanmaz çelik buz küpleri herhangi bir sıvıya ihtiyaç olmadan buzluğa atılır ve iyice soğuduktan sonra içeceğe atılır. Bu sayede hem uğraşmamış olursunuz hem de buzdan eriyen su içeceğinizin tadını kaçımamış olur. Küpleri kullandıktan sonra yıkayıp buzluğa tekrar koyar, tekrar tekrar kullanırsınız.
Benzer ürünleri ve diğer buz kaplarını da [buradan inceleyebilirsiniz](Paslanmaz Çelik Buz Küpleri).
Özellikle sağlıklı beslenenlerin ve sporcuların oldukça fazla tükettikleri smoothieler içerisine buz atıldığında sıcak havalarda ferahlatıcı bir alternatif oluyor. Bu karışımı yaparken buzları incecik parçalayabilecek güçte bir motora sahip ev aleti olması çok önemli. Smoothie blenderlar etkileyici motorları ve keskin bıçakları sayesinde içerisine atılan çoğu şeyi parçalayarak buz gibi bir içecek ortaya çıkarır. Evinize alacağınız bu ev aleti sayesinde hem sağlıklı tarifler yapabilir hem de sıcak havalarda serinletici içecekler hazırlayabilirsiniz.
Benzer ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.
Ferahlamak için hazırladığınız yiyecek ve içeceklerinizi soğuk bir şekilde muhafaza etmek bir diğer problemdir. Sıcak havalarda tükettiğimiz ürünlerin de sıcaklıkları oldukça artıyor. Bu yüzden onları soğuk kalabilecekleri termos çantalarda taşıyarak uzun süre sıcaklıklarını sabit tutabiliriz. Herhangi bir ısı alışverişine fırsat tanımadığı için yiyecek ve içeceklerinizi götürmek istediğiniz yere soğuk bir şekilde götürebilirsiniz.
Benzer ürünleri [buradan inceleyebilirsiniz](Buzluklar ve Soğutucu Çantalar).
Birbirlerinden etkili ürünleri detaylı olarak inceledik. Artık sıcak havaların esiri olmanıza gerek yok. Sıraladığımız ürünleri gözden geçirerek edinebilir, siz de ferah günlerinizin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 1 yorum