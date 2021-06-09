Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler

Sıcak hatta kavurucu sıcaklar kapıda. Yazın özellikle de Temmuz, Ağutos aylarında ülkemizin pek çok yerinde sıcaklıklar oldukça bunaltıcı olabiliyor. Evden çalışmanın arttığı bu pandemi döneminde evde dört duvar arasında yüksek sıcaklıklarla nasıl mücadele edebiliriz. İşte ter içinde kalmaktan canı sıkılanlara serinletici ürünler... 1. Sıcak havaların vazgeçilmezi, klimalar…

Sıcaktan bunaldığınızda cam veya kapıyı açmak bazen yeterli olmaz. Bu yüzden sürekli ortamı serin tutacak klimalara ihtiyaç duyulur. İster taşınabilir olarak evinizin her yerinde kullanabileceğiniz, isterseniz de odanızın bir köşesine taktıracağınız duvar klimaları ile serin havanın keyfini doyasıya çıkarabilirisiniz. Benzer ürünleri buradan inceleyebilirsiniz. 2. Rüzgar hissiyatı yaşatan vantilatörler…

Bazen sıcak havalarda hafif bir rüzgara bile muhtaç olunabilir. Ferahlamak için klima kullanmaktan çekiniyorsanız vantilatörler ortamda hafif bir rüzgar oluşturularak sizi serinletir. Elinize sığabilecek boyutlara indirgenen masa vantilatörlerini yanınızda taşıyarak her yerde hararetinizi dindirebilirsiniz. Eğer daha güçlü modellerine ihtiyaç duyuyorsanız ayaklı veya tavan vantilatörleri kullanarak, tüm odada rahatlatıcı bir esinti yaratabilirsiniz.

Benzer ürünleri buradan inceleyebilirsiniz. 3. Her ihtiyacınız olduğunda buz edinmekte zorlanıyor musunuz?

Sıcak havalarda serinlemek için en çok tercih edilen yöntemlerden biri de bol buzlu içecekler tüketmek. Sıcak kahveyi bile bu sayede ferahlatıcı hale getirmek mümkün; fakat genellikle buz yapmak sorun olabiliyor. Önceden kalıplara su koyup buzluğa atmayı unutanlardansanız, [buz yapma makineleri](buz yapma makineleri) tam size göre. Bu sayede aynı boyutta çok fazla buzu kısa bir süre içerisinde elde edebilir ve saklayabilirsiniz. Bu sayede tüm içeceklerinizi her an soğuk bir şekilde içebilirsiniz. Benzer ürünleri [buradan inceleyebilirsiniz](buz yapma makineleri). 4. Evinizde dondurma yapmaya ne dersiniz?

Soğuk içeceklerden sonra ferahlamak için en çok dondurma tüketiliyor olabilir. Sıcak havalarda vazgeçilmez olan dondurmaları yemek ise ayrı bir keyif. Dondurma makineleri sayesinde dışarıdan satın almak yerine canınız istediği her an dondurma yapabilirsiniz. Ayrıca içeriği tamamen size ait olacağı için keyfinize göre, güvendiğiniz ürünlerle farklı çeşitte dondurmalar yapmanız mümkün olacak.